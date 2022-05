sixx schnappt sich «Roswell, New Mexico»

TV-News

Kann die drei Jahre alte The-CW-Serie die Serien-Krise von sixx beenden?

In rund einem Monat startete die Science-Fiction-Seriebeim US-Network The CW in ihre vierte Runde. Anfangs war das Format, das auf der Roman-Reihe „Roswell High“ von Melinda Metz basiert, bei fast 2,50 Millionen Zuschauern beliebt, da Finale der dritten Staffel verfolgten im vergangenen Oktober jedoch nur noch 800.000 US-Amerikaner. Nach drei Jahren kommt die Serie nun auch nach Deutschland, der Frauensender sixx hat sich die Rechte gesichert. Dort wird die Reihe ab dem 24. Mai immer dienstags in Doppelfolgen zu sehen sein.Derzeit sind auf dem Sendeplatz Spielfilme zu sehen, die als Ersatz für die abgesetzte Seriedienen ( Quotenmeter berichtete ). Die DC-Serie war zuvor im Dreierpack gelaufen, konnte aber nur desaströse Marktanteile zwischen 0,1 und 0,5 Prozent in der Zielgruppe einfahren. Inwieweit sich Serien bei sixx überhaupt noch lohnen, ist ohnehin fraglich. Das derzeit am Mittwochabend gesendetebewegte sich zuletzt auf einem ähnlich katastrophalen Quotenniveau und markierte nur 0,3 Prozent.«Roswell, New Mexico» dreht sich um Liz Ortecho (Jeanine Mason), die zurück in ihrer alten Heimatstadt Roswell in New Mexiko ist. Als sie dort auf ihren Jugendfreund trifft, erfährt sie dessen dunkles Geheimnis: Max (Nathan Dean Parsons) ist kein normaler Polizist – in ihm steckt ein Außerirdischer mit übernatürlichen Fähigkeiten. Gemeinsam versuchen die beiden, Max' wahre Identität zu verschleiern. Dabei müssen sie jedoch einige Hindernisse überwinden. In weiteren Rollen spielen Michael Vlamis, Lily Cowles, Michael Trevino, Tyler Blackburn, Heather Hemmens, Karan Oberoi und Trevor St. John.