Roku interessiert sich für Starz

Wirtschaft

Mit Hilfe eines Finanzinvestors will man beim Pay-TV-Sender einsteigen.

Roku und die Private-Equity-Firma Apollo Group haben sich zusammengetan, um eine Minderheitsbeteiligung an Starz zu erwerben, dem von Lionsgate betriebenen Kabelnetzwerk und Streaming-Dienst. Lionsgate kaufte Starz im Jahr 2016 für 4,4 Milliarden Dollar in bar und in Aktien; die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt heute bei rund drei Milliarden Dollar. Lionsgate gab im November bekannt, dass der Vorstand beschlossen hat, Starz auszugliedern oder zu verkaufen.Quellen zufolge gehören Roku und Apollo zu den Bietern, die sich um Starz bemühen. Die Private-Equity-Firma TPG Capital, die 30 Prozent von DirecTV besitzt, nachdem AT&T den Satellitensender im vergangenen Jahr ausgegliedert hat, war möglicherweise schon einmal an Starz interessiert, aber es ist unklar, ob TPG derzeit mitmischt. Für Roku würde eine Beteiligung an Starz das Content-Geschäft ankurbeln, das sich auf den Verkauf von Werbung und Abonnements über den Roku Channel konzentriert.Im vierten Quartal 2021 erreichte der Roku Channel in den USA schätzungsweise 80 Millionen Haushalte. Der Roku Channel gehörte im ersten Quartal 2022 zu den Top-5-Kanälen auf der Roku-Plattform in den USA, gemessen an der Reichweite aktiver Konten und der Anzahl der Streaming-Stunden, während sich das Wachstum der gesamten Roku-Streaming-Konten in diesem Zeitraum im Vergleich zu den pandemiebedingten Zuwächsen im Vorjahreszeitraum verlangsamte.