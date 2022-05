AsapScience  Wissenschaft durch Musik und Freude vermittelt

YouTuber

Egal ob Songs oder humorvolle Videos zum Mitmachen – die beiden kanadischen Creators wollen junge Menschen mit Spaß an wissenschaftliche Themen heranführen.

„There’s Hydrogen and Helium, then Lithium, Beryllium, Boron, Carbon everywhere…”. Jeder, der vorhat, alle Elemente des Periodensystems auswendig zu lernen, hat vermutlich mit dem Song von AsapScience die besten Chancen. Die Kanadier Greg und Mitch haben mit dem Lied, das alle 118 Elemente beinhaltet, nicht nur bei Chemie-Studierenden viel Aufmerksamkeit erhalten. Die beiden wollen auch mit anderen Videos wie einem Pi-Song, der die ersten 100 Stellen der Kreiszahl beinhaltet, oder einem Zahn- oder Muskelsong die Freude an wissenschaftlichen Themen vermitteln.Hinter dem Kanal AsapScience, der bereits Mitte 2012 gegründet wurde, stecken Mitchell Moffit und Gregory Brown, die beide 1988 geboren wurden. Die beiden Kanadier lernten sich an der University of Guelph in Ontario während ihres Biologie-Studiums kennen. Zwei Jahre nach dem Start ihres Kanals outeten sie sich als Antwort auf zahlreiche homophobe Kommentare als schwules Paar, vor allem um ein Vorbild für junge queere Menschen zu sein, die sich für Wissenschaft interessieren.Seit dem Start des Kanals sind die wissenschaftlichen Videos meist recht ähnlich aufgebaut. Unterstützend zu einer Stimme aus dem Off werden auf einem Whiteboard bunte Zeichnungen angefertigt. In einem Behind-The-Scenes-Video verrieten die beiden, dass Mitch vor allem für das Einsprechen und das Komponiere der Hintergrundmusik zuständig ist, während Greg hauptsächlich die Inhalte illustriert. Neben den wissenschaftlichen Songs, für die der Kanal bekannt ist, befinden sich auch die Aufrufzahlen vieler weiterer Videos im zweistelligen Millionenbereich. Viele Videos drehen sich um den menschlichen Körper und beantworten Fragen wie, was passiert, wenn man mit dem Rauchen oder Alkoholtrinken aufhört, wie viel Schlaf man braucht oder warum wir weinen. Das gefragteste Video hat über 64 Millionen Aufrufe und heißt „Do You Hear ‚Yanny‘ or ‚Laurel‘?“2015 brachte das Paar ihr erstes Buch mit dem Titel „AsapSCIENCE: Answers to the World’s Weirdest Questions, Most Persistent Rumors, and Unexplained Phenomena“ heraus. Zudem entstanden einige Videos in Zusammenarbeit mit anderen bekannten Wissenschaftskanälen auf YouTube wie etwa „Vsauce3“ oder „Kurzgesagt – In a Nutshell“. Auch mit dem amerikanischen Wissenschaftler Bill Nye, der NASA, dem BBC oder National Geographics kollaborierten die beiden bereits. Neben neuen Videos erscheint seit 2018 jede Woche auch eine Ausgabe des Podcast „Sidenote“, welcher nicht nur unterhält, sondern auch neues Wissen vermittelt. Mitch nahm zudem 2016 an der vierten Staffel von «Big Brother Canada» teil.In Zusammenarbeit mit der Plattform entstand im Oktober 2021 die YouTube-Originals-Serie «Shut it off ASAP». Hier landeten Mitch und Greg auf einer abgelegenen Farm und versuchten sich dort mithilfe von Landwirtschaft an einer nachhaltigen Lebensweise. Neben dem Hauptkanal, der inzwischen mehr als 10,2 Millionen Abonnenten zählt, erscheinen auch auf dem Zweitkanal „Greg and Mitch“ ab und an Videos, die meist einen Blick hinter die Kulissen bieten.