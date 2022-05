Ed ONeill spielt Donald Sterling

US-Fernsehen

Bislang war der Schauspieler mit Dramen nie erfolgreich. Ob sich das bei FX ändert?

«Eine schrecklich nette Familie» und «Modern Family» gehören zum Portfolio von Ed O’Neill. Jetzt wechselt er wieder das Genre und wird Donald Sterling in der kommenden FX-Serieverkörpern. Die Serie wurde bereits im April von FX in Auftrag gegeben. Sie basiert auf dem gleichnamigen ESPN 30 for 30-Podcast. O'Neill gesellt sich zu den bereits angekündigten Stars Laurence Fishburne und Jacki Weaver.Die sechs Episoden umfassende Serie erzählt die Geschichte hinter den Kulissen von Doc Rivers (Fishburne) und den Los Angeles Clippers, die versuchen, eine der historisch schlechtesten Mannschaften im Sport zur Meisterschaft zu führen, während der Besitzer des Teams, Donald Sterling (O'Neill), dessen notorisch rassistisches Verhalten inmitten des Machtkampfs zwischen seiner über 60 Jahre alten Frau Shelly Sterling (Weaver) und seiner Geliebten V. Stiviano ans Licht kommt, kurz vor dem Untergang steht.Gina Welch dient als Autorin und ausführende Produzentin bei «The Sterling Affairs». Nina Jacobson und Brad Simpson von Color Force sind ebenfalls ausführende Produzenten, zusammen mit Nellie Reed von Color Force. Ramona Shelburne, die Reporterin und Moderatorin hinter dem Original-Podcast, wird ebenfalls als ausführende Produzentin tätig sein. Kevin Bray wird beim ersten Episodenblock Regie führen und als ausführender Produzent dieser Episoden fungieren. Rembert Browne ist ein Produzent. FX Productions wird produzieren.Jacobson und Simpson haben eine erfolgreiche Geschichte mit FX. Die beiden sind derzeit ausführende Produzenten von «American Crime Story» und bereiten derzeit «American Sports Story» und «American Love Story» vor.