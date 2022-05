HBO Max setzt «Minx» fort

US-Fernsehen

Die Comedy-Serie wurde erst im März und April beim Streamingdienst ausgestrahlt.

Nach einem Monat zog der Streamingdienst HBO Max eine positive Bilanz über die Serieund bestellte eine Fortsetzung. Das Angebot von Warner Bros. Discovery veröffentlichte jede Woche zwei Episoden der halbstündigen Comedy. Die Serie spielt in den 70er Jahren und dreht sich um Joyce (Ophelia Lovibond), eine aufrichtige junge Feministin, die sich mit einem billigen Verleger (Jake Johnson) zusammentut, um das erste Erotikmagazin für Frauen zu gründen. Zur Besetzung gehören außerdem Idara Victor, Jessica Lowe, Lennon Parham, Michael Angarano und Oscar Montoya."Wir alle bei «Minx» sind überwältigt von der leidenschaftlichen Reaktion der Zuschauer auf der ganzen Welt, die uns durch Mashups, TikToks und Fanfiction zu einer Verlängerung verholfen haben", sagte Serienschöpferin Ellen Rapoport. "Wir sind unseren Partnern bei HBO Max und Lionsgate so dankbar, dass sie sich für die Serie eingesetzt haben und uns die Möglichkeit geben, diese Reise fortzusetzen. Auf mehr Brusthaare, Pussy-Bow-Blusen und geschmackvolle Nacktszenen in Staffel zwei.""Wir sind begeistert, dass die Welt von «Minx» so großen Anklang gefunden hat", sagte Sarah Aubrey, Leiterin des Bereichs Original Content bei HBO Max . "Showrunnerin und Schöpferin Ellen Rapoport und der Rest unseres begabten Kreativteams liefern meisterhaft nuancierten Humor, und die Darsteller setzen ihre Vision nahtlos um. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans sehen, welche Medizin Doug und Joyce in der zweiten Staffel in Erdnussbutter verstecken!"