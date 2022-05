Channel 4 möchte unabhängig bleiben

England

Der britische Fernsehsender Channel 4, dem die Privatisierung durch die Regierung von Boris Johnson droht, hat einen erfolglosen Gegenvorschlag unterbreitet, um unabhängig zu bleiben. Ein Schlüsselelement des Vorschlags, der den Titel "4: The Next Episode" trägt, ist die Gründung eines Joint Ventures (JV) für geistiges Eigentum mit einem externen Investor als Mehrheitsaktionär, der zum ersten Mal eine bedeutende private Kapitalinvestition in Channel 4 tätigen würde. Der Sender behauptet, dies würde bis 2030 neue britische Investitionen in Höhe von einer Milliarde Pfund (1,17 Milliarden Euro) in britische Inhalte bringen. Einige Aspekte des Plans, der der Regierung im Februar vorgelegt wurde, wurden im April an die Presse weitergegeben."Wir würden die vollständige Kontrolle über die Provisionen haben", sagte Ian Katz, Chief Content Officer von Channel 4, am Donnerstag bei einer Presseveranstaltung, auf der der Vorschlag vorgestellt wurde. "Wir haben sie [die Vorschläge] im Detail mit der Regierung diskutiert. Und es ist klar, dass sie sich nicht für diese Lösung entschieden haben. Ich denke, das ist enttäuschend und eine Schande für die britische Kreativindustrie", sagte Geschäftsführer Alex Mahon und fügte hinzu, dass der Vorschlag die Vorteile in Zahlen ausdrückt.Der Geschäftsführer betonte auch, dass Channel 4 Gewinne erwirtschaftet und sich in einer soliden finanziellen Verfassung befindet. "Es ist nicht wahr, dass es Anzeichen dafür gibt, dass wir in Zukunft finanziell scheitern werden", sagte Mahon und wies darauf hin, dass die letzten vier Jahre für den Sender finanziell erfolgreich gewesen seien. Channel 4 verzeichnete 2021 das beste Jahr seiner Geschichte. Die ersten Zahlen des Senders deuten auf Einnahmen von 1,2 Milliarden Pfund (gegenüber 934 Millionen Pfund im Jahr 2020), einen Finanzüberschuss von 100 Millionen Pfund und Barreserven von 272 Millionen Pfund hin.