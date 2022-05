AMC+ hat fast zehn Millionen Abonnenten

Wirtschaft

Im ersten Quartal setzte das Unternehmen 605 Millionen US-Dollar in den Vereinigten Staaten um.

Am Donnerstag präsentierte AMC Networks die Bilanzzahlen für das erste Quartal 2022. Die Finanzchefin Christina Spade konnte ihre Prognose aus dem Februar dieses Jahres einhalten. Der Sender habe bis Ende März rund eine halbe Million Streaming-Kunden gewonnen und hat nun 9,5 Millionen Abonnenten. Die Verantwortlichen wollen bis zum Jahr 2025 zwischen 20 und 25 Millionen Kunden erreichen.Zu den gezielten Streaming-Diensten von AMC Networks gehören AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK und HIDIVE, das kürzlich mit dem Kauf des Anime-Vertriebs Sentai erworben wurde. Diese digitalen Angebote kommen zu den linearen Kanälen AMC, BBC America (ein Joint Venture mit BBC Studios), IFC, SundanceTV, WE tv und IFC Films hinzu.AMC verfehlte die Erwartungen der Wall Street: Nur 712 Millionen US-Dollar wurden in den ersten drei Monaten umgesetzt, wovon 605 Millionen US-Dollar aus dem US-Geschäft kommen. Das Betriebsergebnis kletterte um drei Prozent auf 174,7 Millionen US-Dollar. "AMC Networks hatte eine solide Leistung im ersten Quartal, die durch ein drei-prozentiges Wachstum des Gesamtumsatzes des Unternehmens und ein kontinuierliches Wachstum unseres Streaming-Portfolios hervorgehoben wurde, so dass wir das Quartal mit insgesamt 9,5 Millionen Abonnenten abschließen konnten", sagte Interim-CEO Matt Blank in einer vorbereiteten Erklärung, die dem Brief an die Investoren für das erste Quartal beilag.Weiter heißt es: "Wir treiben unsere differenzierte Strategie weiter voran, indem wir Streaming-Dienste anbieten, die ein Publikum mit ausgeprägten Vorlieben und Leidenschaften ansprechen, was zu einer starken Kundentreue und geringen Abwanderung führt. 2022 ist das Jahr mit dem größten Programmangebot in der Geschichte von AMC Networks, und unsere Inhalte setzen sich weiterhin durch, einschließlich der kürzlichen Premiere der letzten Staffel von «Better Call Saul», die eine Rekordzahl von Abonnenten für AMC+ brachte. Mit unseren Kostenvorteilen bei den Inhalten, unserer Fähigkeit, das Publikum optimal zu bedienen, und unserem klaren Weg zur Profitabilität aufgrund unserer einzigartigen Strategie bekräftigen wir unseren Finanzausblick für das Gesamtjahr 2022 und unser Ziel, 20 bis 25 Millionen Streaming-Abonnenten im Jahr 2025 zu erreichen, während wir unseren Umsatzmix weiter umgestalten und uns weiterhin auf die Profitabilität konzentrieren."