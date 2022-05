«Kühlschrank öffne dich» läuft weiter mau

Quotennews

Im Anschluss setzte Sat.1 wieder auf seine Info-Schiene, die sich treu blieb – und natürlich floppte.

Am Donnerstag um 20.15 Uhr traten Lisa Angermann und Alexander Herrmann gegen das Herausforderteam Cornelia Poletto und Christoph Rüffe an. Ruth Moschner moderierte die 135-minütige deutsche Version von «Fridge Wars», das der kanadische Sender CBC nach sechs Episoden einstellte. Bei Sat.1 strahlten die Quoten ebenfalls nicht, weshalb es wohl auch keine zweite Staffel geben dürfte.Mit der fünften Episode begrüßte Ruth Moschner 0,92 Millionen Zuschauer bei. Das Ergebnis, was die Köche aus fremden Kühlschränken zauberten, wollten sich 3,4 Prozent der Zuschauer nicht entgehen lassen. Beim jungen Publikum lief die Sendung weiter unter dem Radar, man setzte die schwache Leistung der Vorwochen mit 5,2 Prozent fort. 0,36 Millionen junge Menschen waren dabei.enttäuschte im Anschluss mit 0,50 Millionen Zuschauer, wovon 0,14 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Das von Claudia von Brauchitsch moderierte Magazin verbuchte 2,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Diemit dem Thema „Mutter, Spender, Kind – ohne Mann zum Babyglück>> bescherte Sat.1 0,30 Millionen und 2,6 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe sorgte man für 3,3 Prozent.