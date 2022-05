VOD-Charts

Kann «Bridgerton» vom Thron gestoßen werden? Anwärter gibt es derzeit einige, unter anderem gibt es neue Folgen von «Ozark».

Seit die neuen Folgen vonbei Netflix am 25. März erschienen sind, grüßt die Historien-Serie von der Spitze der Top10. Ob sich dies in dieser Woche ändert? Schließlich hat der kalifornische Streamer am 29. April seinen Leuchtturmmit neuen Folgen zu Ende gebracht und auch Amazon meldete in dieser Woche neue Rekorde für, jedoch ohne konkrete Zahlen zu nennen. Wie üblich rollen wir das Feld aber von hinten auf.Am Ende dieser Liste stehen gleich drei Titel, die laut den Marktforschern von Goldmedia 1,83 Millionen Mal abgerufen wurden.undmarkierten in der 18. Kalenderwoche allesamt dieselbe Bruttoreichweite. Knapp davor landeten mit jeweils 1,87 Millionen Views die Netflix-Serienund. Der «Breaking Bad»-Spin-off mit Bob Odenkirk ist am 19. März ebenfalls in seine letzte Runde gestartet. Aktuell stehen vier Episoden der sechsten Staffel auf Abruf bereit.Als erster Titel, der die Zwei-Millionen-Marke durchbricht, folgt. Der Prime-Video-Hit wurde 2,03 Millionen Mal konsumiert, was der fünftgrößten Reichweite in den vergangenen sieben Tagen entspricht. Noch besser lief es füraus dem Hause Disney+ . Der Character aus dem Marvel Cinematic Universe begeisterte 2,33 Millionen Zuschauer.Auf den Treppchen findet sichein, dessen zweiter Teil der finalen Staffel am vergangenen Freitag debütierte. Seitdem wurde die Serie mit Jason Batemann und Laura Linney 2,75 Millionen Mal abgerufen. Silber sichert sich ein Dauerbrenner in dieser Liste. Die Sitcomist nach wie vor sehr beliebt und zählte zwischen dem 29. April und 5. Mai 3,25 Millionen Aufrufe. Damit fehlt zum Abschluss und auf Platz – wie soll es auch anders sein –. Der Netflix-Hit büßte im Vergleich zur Vorwoche aber einiges an Reichweite ein und kam „nur“ noch auf 3,89 Millionen Klicks.