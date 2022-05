Primetime-Check

Wie schlug sich in dieser Woche die ZDF-Serie «Doktor Ballouz»? Punktete bei RTLZWEI die Show «Dickes Deutschland»?

Das Erste setzte am Donnerstag auf eine neue Ausgabe vonwaren bei 2,18 und 1,42 Millionen Zuschauer beliebt, die Formate holten 8,5 und 6,2 Prozent. Bei den jungen Menschen standen 3,6 und 3,8 Prozent auf der Uhr.Eine Doppelfolgeinteressierte 3,42 und 3,48 Millionen, die Marktanteile lagen bei mittelmäßigen 12,8 und 12,4 Prozent. Weiterhin enttäuschend lief es bei den 14- bis 49-Jährigen, denn das Staffelfinale interessierte nur 3,8 und 3,5 Prozent. Dasundkamen auf 3,57 und 2,52 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden mit mittelmäßigen 13,9 und 12,0 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum sackte man auf 5,4 und 4,3 Prozent ab.Die zwei Halbzeiten der UEFA Europa League verbuchten 5,85 und 6,63 Millionen bei RTL,kam auf 20,9 und 28,9 Prozent. In der Zielgruppe wurden 26,2 und 33,8 Prozent verbucht.war bei 1,83 Millionen Zuschauern gefragt, ProSieben holte 1,10 Millionen in der Zielgruppe und sorgte für fabelhafte 17,1 Prozent Marktanteil. Das Halbfinale vonlandete bei 0,92 Millionen, 5,2 Prozent waren für Sat.1 möglich.Bei Kabel Eins holtenund0,62 und 0,45 Millionen Zuschauer, in der Welt der jungen Leute verbuchte der Sender 5,2 sowie 3,6 Prozent.bescherte RTLZWEI 0,60 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren 3,3 Prozent Marktanteil dabei.brachte VOX 1,07 Millionen Zuschauer und sicherte der Fernsehstation 7,4 Prozent bei den Umworbenen.