Primetime-Check

Wie schlug sich die finale Ausgabe von «The Voice Kids»? Wie viele Zuschauer überzeugte RTL mit dem Viertelfinale von «Let’s Dance»?



An diesem Freitagabend startete das Erste mit der Komödiein die Primetime und bewegte so 3,09 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Ein guter Marktanteil von 11,9 Prozent wurde ermittelt. Bei einem Publikum von 0,33 Millionen Menschen landete das Programm in der jüngeren Zuschauergruppe bei passablen 5,9 Prozent. Für dieblieben noch 2,66 Millionen Interessenten dran, was eine solide Quote von 10,8 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,35 Millionen Zuschauer beziehungsweise zufriedenstellende 6,1 Prozent das aktuelle Geschehen. Das ZDF punktete mit der Krimiseriesehr gut und lockte 4,87 Millionen Zuschauer an, was starke 19,0 Prozent Marktanteil bedeutete. Bei den 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen landete der Sender guten 6,6 Prozent.hielt sich mit 4,20 Millionen Interessenten sowie hohen 16,0 Prozent Marktanteil auf einem ähnlichen Niveau. Bei einem Publikum von 0,34 Millionen Jüngeren sank die Serie auf solide 5,7 Prozent Marktanteil.Eine neue Folge vonfüllte den Abend bei RTL und schnitt mit 3,56 Millionen Fernsehzuschauern recht gut ab. Dies entsprach einer herausragenden Sehbeteiligung von 15,1 Prozent. Bei den 0,95 Millionen Werberelevanten kamen zudem starke 17,4 Prozent Marktanteil zustande. Das Finale vonfesselte in Sat.1 1,39 Millionen Zuschauer an den Bildschirm. Dies glich einer knapp überdurchschnittlichen Quote von 6,0 Prozent. Die 0,49 Millionen Jüngeren landeten bei einem guten Marktanteil von 9,0 Prozent.ProSieben überzeugte an diesem Abend mit1,16 Millionen Zuschauer und ergatterte so einen guten Marktanteil von 4,7 Prozent. Bei den 0,48 Millionen Umworbenen war eine solide Quote von 8,7 Prozent möglich. RTLZWEI hatte an diesem Abend den Thrillerim Programm. Insgesamt schalteten 0,78 Millionen Fernsehende ein, sodass die Sehbeteiligung bei überzeugenden 3,1 Prozent lag. Bei den jüngeren Fernsehzuschauern kam ein passabler Wert von 4,2 Prozent zustande.Bei Kabel Eins waren zwei Episoden der Krimseriezu sehen. Die Reichweite lag bei 0,61 sowie 0,83 Millionen Fernsehenden, was Marktanteile von mauen 2,4 sowie solide 3,2 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,16 und 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden magere Werte von 2,9 und 3,6 Prozent Marktanteil verbucht. In der Primetime zeigte VOX die Dokusoap. 0,96 Millionen Fernsehende reichten für annehmbare 3,8 Prozent, während bei den 0,39 Millionen Umworbenen solide 6,9 Prozent Marktanteil auf dem Papier standen.