RTL legt «Restauranttester» neu auf  Raue machts

Nach Christian Rach und Steffen Henssler wird Tim Raue im Juni «Der Restauranttester» für RTL. Dann entstehen neue Folgen des Gastro-Formats.

Lange Zeit, genauer gesagt zwischen 2005 und 2013, war Christian Rach der Restauranttester von RTL , bis Steffen Henssler diesen Part zwischen 2014 und 2015 in einer Neuauflage übernahm. Diese Wiederbelebung war allerdings von nur wenig Erfolg gekrönt, sodass «Rach, der Restauranttester» vor fünf Jahren ein Comeback feiern durfte. Bei den im März und April 2017 gezeigten fünf Episoden blieb es allerdings, Rach setzte das Format von Warner Bros. ITVP nicht fort. Auch die Einschaltquoten von damals zwangen RTL nicht gerade zu einer Fortsetzung, denn in der klassischen Zielgruppe markierte der Kölner Sender zwischen 10,5 und 13,0 Prozent – solide Werte, nicht mehr nicht weniger.Nun hat RTL aber doch nochmal im Archiv gekramt, ist auf das Format gestoßen und hat es offenbar für tauglich erklärt auch im Jahr 2022 über den Sender zu gehen. Der Grund dürfte auf der Hand liegen, denn die Corona-Pandemie hat im Gastronomie-Bereich gravierende Spuren hinterlassen und viele Restaurants an die Kante der Insolvenz gebracht.wird dabei nicht von Steffen Henssler oder Christian Rach verkörpert, sondern vom Berliner Starkoch Tim Raue. Ab Juni produziert Warner Brothers International Television Production für RTL die neuen Folgen des bereits mehrfach ausgezeichneten Doku-Formats (Deutscher Fernsehpreis, Goldene Kamera) in verschiedenen Gastronomiebetrieben in ganz Deutschland. Die Redaktion liegt bei Malte Kruber und Pierre N'Goma unter der Bereichsleitung von Markus Küttner.„Gastronomie kann unendlich viel Freude bringen. Und kann verdammt frustrierend sein, wenn der Laden einfach nicht läuft. Ich habe in meinem Leben unzählige Restaurants erfolgreich geführt, aber eben auch einige wieder schließen müssen. Nach fast 30 Jahren in der Branche weiß ich, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss und wann und welches neue Konzept sinnvoll ist“, verspricht Tim Raue Rat und Tat. „Mit dem Projekt «Der Restauranttester» können meine Frau Katharina und ich unsere Expertise bündeln und gemeinsam mit den Restaurants eine Identität erarbeiten, die das Team mit Überzeugung und – hoffentlich – nachhaltig erfolgreich umsetzen kann.“Dies soll durch klare Fehlebenennung, Undercover Probeesse und Hilfe zur Selbsthilfe gelingen. Wie erwähnt wird Tim von seiner Frau und Geschäftspartnerin Katharina Raue unterstützt. Die ehemalige Chefredakteurin des Fachmagazins für Gastronomie und Hotellerie ‚Rolling Pin‘ habe „einen exzellenten Blick für Trends in der Gastronomie und ist ausgewiesene Marketing-Spezialistin“, verspricht RTL in einer Mitteilung. Zusammen sollen sie „ein hochkompetentes und zielführendes Duo“ bilden.