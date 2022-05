«RTL Direkt» mit Sonderausgabe mit Olaf Scholz

TV-News

Am kommenden Montag soll der Bundeskanzler in der RTL-Nachrichtensendung Stellung zu aktuellen Themen beziehen und Bürgerfragen beantworten.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich offenbar die Kritik der vergangenen Wochen zu Herzen genommen und versucht nun medial präsenter zu sein, um Führungsstärke zu demonstrieren. Am gestrigen Sonntag hielt er bereits eine auf mehreren Kanälen verbreitete Rede an das deutsche Volk. Nun hat RTL einen weiteren Auftritt des Merkel-Nachfolgers angekündigt. Am kommenden Montag, 16. Mai, kommt es zur Sondersendung, die auf dem gewohnten Sendeplatz um 22:15 Uhr zu sehen sein wird. Durch die über einstündige Sendung entfällt kommende Woche das RTL-Magazin «Extra».In der Sendung soll sich Scholz den Fragen der Bürger stellen, die ihre Anliegen, Wünsche und Forderungen direkt an den Kanzler im Studio richten können. Im Mittelpunkt sollen Fragen rund um die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten stehen, und wie Menschen mit niedrigerem Einkommen entlastet werden können. Auch die Unterstützung und Integration geflüchteter Menschen soll besprochen werden.Die Debatte um Waffenlieferungen sowie die damit verknüpften Ängste der Menschen vor einer möglichen Ausweitung des Krieges sollen ebenfalls aufgegriffen werfen. Zudem blickt die «RTL Direkt»-Spezialausgabe auf das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am Tag zuvor. Olaf Scholz steht zum wichtigen Stimmungstest im bevölkerungsreichsten Bundesland Rede und Antwort. Die Moderation der Sendung übernimmt Pinar Atalay.