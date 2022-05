Primetime-Check

Konnte sich «Die Höhle der Löwen» einmal mehr den Sieg in der Zielgruppe sichern? Wie viele Menschen verfolgten das Drama im ZDF?

Etwas enttäuschend verlief der Abend für das ZDF, denn der Filmunterhielt nur 2,80 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von verhältnismäßig schwachen 10,7 Prozent entsprach. Nur 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen schalteten ein, was einer Sehbeteiligung von mäßigen 4,2 Prozent entsprach. Dassteigerte die Reichweite auf 3,18 Millionen, die Marktanteile stiegen auf 12,8 und 6,8 Prozent.sahen ab 22:15 Uhr 1,69 Millionen, damit belegte der Mainzer Sender 10,9 respektive 3,0 Prozent des jeweiligen Marktes.Im Ersten gab es zunächst einen, für den sich 3,79 Millionen Zuschauer interessierten, dies entsprach sehr guten Marktanteilen von 15,0 und 13,5 Prozent.undverfolgten dann 2,90 und 2,76 Millionen, die Einschaltquote sank auf 11,0 und 12,3 Prozent, bei den Jüngeren wurden 7,4 und 9,2 Prozent ausgewiesen. Auch RTL setzte zunächst auf ein, das 2,63 Millionen sahen. Die Sondersendung sorgte für 12,1 Prozent in der Zielgruppe. Diesen Wert verbesserteauf 12,6 Prozent und sprang damit erstmals seit zwei Wochen wieder in den zweistelligen Bereich. Insgesamt verbuchte RTL 12,8 Prozent Marktanteil. Noch besser lief es für VOX, der Kölner Sender sicherte sich miteinmal mehr die Marktführerschaft in der Zielgruppe. Beim Gesamtpublikum standen Werte von 1,73 Millionen und 7,0 Prozent zu Buche, bei den Umworbenen holte man 0,84 Millionen und starke 14,6 Prozent.ProSieben setzte auf US-Serien, dochfuhr mit 0,64 Millionen Zuschauern nur 4,4 Prozent Marktanteil ein.steigerte das Ergebnis auf 0,79 Millionen und 6,1 Prozent bei den Jüngeren.generierte 0,60 Millionen Sat.1-Zuschauer, was einem Marktanteil von schwachen 2,3 Prozent entsprach. Mit 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen markierte der Bällchensender 5,1 Prozent bei den Jüngeren. Kabel Eins sendete den Spielfilm, den sich 1,06 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Mit Marktanteilen von 4,5 Prozent bei allen und 4,8 Prozent bei den Jüngeren lag man im grünen Bereich. RLTZWEI setzte auf das Doppel ausund, für das sich 0,76 und 0,81 Millionen interessierten. Das Millionärsehepaar verbuchte 6,7 Prozent in der Zielgruppe, der Show-Neustart der beiden Geiss-Töchter sorgte für 7,0 Prozent.