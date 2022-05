ProSieben sendet «ZOL» live aus dem Stadion

TV-News

Am Mittwoch bestreitet die ukrainische Nationalmannschaft live bei ProSieben ihr erstes Länderspiel seit der russischen Invasion. Im Anschluss gibt es ein «Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial.» aus dem Borussia-Park.

ProSieben wird am morgigen Mittwoch, 11. Mai, um 20:15 Uhr nicht wie gewohnt «TV Total» ausstrahlen, sondern das erste Länderspiel der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar. Die Mannschaft tritt im Borussia-Park gegen den Bundesligisten aus Mönchengladbach an, dabei dient die Partie nicht nur der Solidaritätsbekundung, sondern auch der Vorbereitung für das anstehende WM-Playoff-Duell gegen Schottland, in dem es für die Ukraine um die Qualifikation um die Weltmeisterschaft in Katar Ende des Jahres geht. Ab 20:15 Uhr melden sich Moderator Matthias Opdenhövel und Kommentator Wolff-Christoph Fuss live vom Spielfeldrand.Nach dem Abpfiff wird Opdenhövel weiterhin zu sehen sein, denn ProSieben hat nun einangekündigt, das live aus dem Stadion gesendet wird. Zu Gast bei Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel ist unter anderem der ehemalige ukrainische Nationalspieler und Ex-Gladbacher Andrij Voronin. Der Sportler, der seit Oktober 2020 Co-Trainer des russischen Fußballvereins Dynamo Moskau war, stieg am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine in einen der letzten möglichen Flüge nach Deutschland und brachte auch seine Familie nach Düsseldorf.Um das Angebot auch für ukrainisch-sprachige Zuschauer zugänglich zu machen, wird das Benefiz-Freundschaftsspiel sowie das «ZOL»-Spezial mit ukrainischer Live-Übersetzung über die ProSieben-Audiodeskriptions-App angeboten.