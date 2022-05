«Davina & Shania» mit sehr gutem Start

Quotennews

Der Ableger der Töchter konnte das «Geissens»-Original sogar übertrumpfen.

In der vergangenen Woche schwächelte das RTLZWEI-Formatein wenig und lief in der Zielgruppe nur auf Senderschnitt. Die ermittelten 5,1 und 5,2 Prozent waren die bisher niedrigsten Werte des Jahres für die Millionärsfamilie, die nun in eine neue Ära gestartet ist. Denn die beiden Töchter Davina und Shania Geiss haben seit Montagabend ihre eigene Fernsehsendung. Um 20:15 Uhr übernahmen zunächst Robert und Carmen das Kommando und sorgten mit ihrer Folge für 0,76 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,39 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe stammten. Die Markanteile beliefen sich auf solide 2,9 Prozent beim Gesamtpublikum und guten 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Um 21:15 Uhr verfolgten dann 0,81 Millionen Zuschauer den Aufschlag von. Die Geiss-Töchter erhöhten den Marktanteil auf 3,1 Prozent. In der Zielgruppe wollten sich 0,43 Millionen Zuschauer die Auftaktsendung der 17- und 18-jährigen Schwestern nicht entgehen lassen. Dies sorgte für tolle 7,0 Prozent Marktanteil in dieser Zuseherschaft. Damit fügten sich die beiden jungen Geiss-Mitglieder der Tendenz, dass die 21:15-Uhr-Folge eher besser performt als die erste Folge des Abends.Deutlich mehr Probleme hat RTLZWEI weiterhin am Nachmittag, dennkommt auch zu Beginn von Woche drei nicht in Fahrt. Zwar lief es für das Blaulicht-Format am Wochenende in Zweitverwertung deutlich besser, am Vormittag fuhr man zwischen soliden 4,6 und starken 8,0 Prozent ein, doch am Werktag stehen mit der Doppelfolge lediglich 2,5 und 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu Buche. Insgesamt schalteten ab 16:00 Uhr 0,12 Millionen die Wiederholung vom vergangenen Freitag ein, um 17:00 Uhr waren für die neueste Folge 0,16 Millionen dabei.