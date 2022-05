Das Dessert grillt den Henssler

Quotennews

Nach zwei Siegen in Folge musste sich TV-Koch Steffen Henssler hauchdünn am Muttertag geschlagen geben. Das Dessert entschied den Abend.

Steffen Henssler muss mit seinem Sonntags-Format,, nicht nur die Siegesserie abgeben, auch die Quote rutschte in den Keller. Die beiden letzten Shows konnte der TV-Koch für sich entscheiden und mit 1,52 und 1,47 Millionen Zuschauern wollten das auch ordentlich viele Menschen sehen. Nach der gestrigen Niederlage im Muttertags-Special verlor nicht nur Henssler gegen die Promi-Konkurrenz, auch die Quote sank mit 1,24 Millionen auf 5,1 Prozent Marktanteil. Ebenfalls stark zeigten sich die beiden vorangegangenen Shows in der Zielgruppe, wobei hier vor allem die Show am 24. April mit 0,54 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 8,9 Prozent zu gefallen wusste.Mithalten konnte gestern da nicht. Insgesamt schauten 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige bei VOX zu, der Marktanteil lag also wie letzte Woche bei 7,1 Prozent. Anders als demnach in der Show, in der das Dessert Steffen Hennsler als Abschluss des Abends noch den Sieg kostete, wertet das Ergebnis der Zielgruppe, den VOX-Abend etwas auf. Das eigentliche Highlight am VOX-Tag war jedoch eine andere Show am Vorabend.holte im direkten Vorlauf zur Primetime starke 1,4 Millionen Zuschauer zur roten Kugel, die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,39 Millionen Umworbenen. Damit konnte schon ab 19:15 Uhr ein Marktanteil von insgesamt 6,2 Prozent und 8,3 Prozent am Markt der Zielgruppe definiert werden. Den Weg für diesen Erfolg bereitete, dass ab 18:15 Uhr bereits 1 Million Zuschauer erreichen konnte. Die Zielgruppe stieg mit dem Format auf 7 Prozent und 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige, der insgesamt Marktanteil lag zu der Zeit bei 6,0 Prozent.