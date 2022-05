Neues Tief für «Ninja Warrior Germany - Allstars»

Quotennews

Das Allstars-Format kommt einfach nicht wirklich an. Wie tief werden die «Ninjas» noch fallen?

Folge vier vonin dieser Staffel und damit der bisher schlechteste Ergebnis einer Ausgabe. Mit 1,34 Millionen Zuschauern schauten seit Bestehen der Show nicht weniger zu, der Marktanteil von 4,7 Prozent markiert endgültig die schwache Situation. Noch düsterer wird es bei der klassischen Zielgruppe, in welcher 0,54 Millionen Umworbene für den bisher schlechtesten Wert sorgten, der Marktanteil von 8,0 Prozent klingt hier also besser als es ist. In Köln muss sich also die Frage gestellt werden, was tun mit den «Allstars» am Sonntagabend - Primetime-tauglich ist das nicht.Dabei kann RTL bereits tagsüber auf immer wieder gute Reichweiten zurückblicken. Ab 17:30 Uhr etwa sammeln sich bereits 1,56 Millionen Zuschauer bei, gut, auch hier waren es letzte Woche deutlich bessere 2,01 Millionen, doch klar ist, dass das Format zieht. Mit 9,1 Prozent Marktanteil und stolzen 13 Prozent am Zielgruppen-Markt, blockiert durch 0,46 Millionen Umworbene, kann das Format durchaus gefallen. Die zwischen 18:45 und 19:05 Uhr laufendenschwächeln etwas und danach holtden Erfolg zurück.Die «RTL NEWS» holten mit den Wahl-Zahlen 1,15 Millionen und 0,38 Millionen Umworbene. Damit ließen sich 8,5 Prozent insgesamt definieren, während sich am Markt der Zielgruppe 14,2 Prozent ergaben. Deutlich besser kam in der «Rütter»-Pause «RTL Aktuell» an. Das RTL-News-Format holte 2,63 Millionen Zuschauer nach Köln und damit einen starken Marktanteil von 14,4 Prozent. Auch die Zielgruppe zeigte sich mit 0,63 Millionen Umworbenen deutlich verbessert, der Marktanteil blieb hier bei 17,0 Prozent stehen.