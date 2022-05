«Der Alte» und die «heute-show» mit den bisher niedrigsten Reichweiten in diesem Jahr

Quotencheck

Es kam zwar niemand am ZDF-Programm vorbei, da auch die anderen Sender beinahe durchgängig verloren, dennoch glänzten die Krimi- und Satiresendungen nicht wie gewohnt.



Freitagabends räumt zur Primetime normalerweise die Krimserie im ZDF ab und lässt das restliche Programm meilenweit hinter sich. Auch in dieser Woche schaffte esauf Platz eins der Tagesrangliste, dennoch sinkt die Reichweite der Staffel kontinuierlich. Waren es im März noch weit über fünf Millionen, so saßen gestern lediglich 4,87 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Der Marktanteil befand sich bei starken 19,0 Prozent. Auch die 0,36 Millionen Jüngeren fielen auf gute 6,6 Prozent zurück.legte mit 4,20 Millionen Fernsehenden und hohen 16,0 Prozent hingegen im Vergleich zu den vorherigen Wochen wieder zu. Bei den 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen sank die Quote jedoch auf solide 5,7 Prozent.Dielandete mit 3,62 Millionen Neugierigen und überzeugenden 16,6 Prozent Marktanteil ebenfalls beim bislang schwächsten Resultat in diesem Jahr. Für die 0,85 Millionen jüngeren Interessenten ging es abwärts auf hervorragende 15,5 Prozent Marktanteil. Dassteigerte sich auf 1,86 Millionen Zusehende und erhöhte die Sehbeteiligung so auf annehmbare 10,4 Prozent. Bei den 0,72 Millionen Jüngeren kamen sehr starke 15,5 Prozent zustande.Im Ersten lief die Komödievor 3,09 Millionen Neugierigen. Dies bedeutete den bislang schwächsten Wert für eine neue Folge der TV-Reihe. Mit einem Marktanteil von 11,9 Prozent hielt sich das Programm auch noch knapp über dem Senderschnitt. Bei den 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen stand ein passables Ergebnis von 5,9 Prozent auf dem Papier.