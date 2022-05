Harry Laffontien gewinnt «Deutschland sucht den Superstar»

Quotennews

Konfetti-Regen, 100.000 Euro, Tränen, Erleichterung - «Deutschland sucht den Superstar» hat es 2022 endlich zu einem Ende geschafft!

Ende Januar begann die Reise, die eher einer Tortur für RTL gleichen sollte.ist nach langen Wochen der schwachen Quoten und mittelmäßigen Zuschauerzahlen endlich vorbei! Mit der ersten Show im Mai sollte gestern, am 07. Mai, alles zu Ende gehen und wie es sich für ein Finale gehört, schauten doch nochmal mehr Zuschauer als in den letzten Wochen rein. Nachdem der 16. April mit insgesamt 1,31 Millionen Zuschauern den schwächsten «DSDS»-Wert überhaupt markierte, ging es zwar bereits Stück für Stück wieder in annehmbare Regionen, doch das Finale legte nochmal einen drauf. RTL konnte sich über 1,87 Millionen Final-Zuschauer und damit über einen Marktanteil von 8,4 Prozent freuen. Tatsächlich versteckt sich hier keine Ironie, wenn auch die Gesamtreichweite keinen Preis gewinnen wird, ist der Marktanteil kurzerhand der drittbeste der Staffel.Auch die klassische Zielgruppe machte von zuletzt besorgniserregenden Werten einen kleinen Sprung auf 0,44 Millionen Umworbene. Hier kann jedoch kaum ein gutes Detail gefunden werden, denn sowohl in puncto Reichweite als auch in puncto Marktanteil lief es bei mehr als der Hälfte der Shows in der aktuellen Staffel besser. In Summe muss also gesagt werden, dass sich Silbereisen, Gad und de Lange im Finale irgendwie verbessert gezeigt haben, die Leistung für ein «DSDS»-Finale jedoch mehr als schwach war.Doch die Final-Show hatte durchaus ihre Wirkung! Das seit dem 16. April im Anschluss laufendeschwankte in den bisherigen Wochen zwischen 0,73 und 0,8 Millionen Zuschauern, gestern blieben nach dem «Superstar»-Finale ganze 1,0 Millionen Zuschauer bei RTL , der Marktanteil kletterte damit ab 23:55 Uhr auf beachtliche, wenn auch der Uhrzeit geschuldete, 11,4 Prozent. Mit den erreichten 0,33 Millionen Zielgruppen-Zuschauern ergibt sich für den Samstag-Abend in diesem Jahr ein neuer Bestwert, der vom starken Marktanteil von 13,3 Prozent untermauert wird.