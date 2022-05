«Theresa Wolff» gewinnt den Abend

Quotennews

Der ZDF-Krimi «Theresa Wolff - Wadwund» gewinnt mit über 5 Millionen Zuschauern den gesamten gestrigen Tag und doch fällt der Streifen weit zurück.

Mit einer Gesamtreichweite von 5,3 Millionen Zuschauern und einem starken Marktanteil von 21,4 Prozent ist an, dem gestrigen ZDF-Primetime-Krimi, nichts auszusetzen, oder? Solange nur auf den gestrigen Tag geblickt wird, kann wirklich kaum ein Makel gefunden werden, doch richtet sich der Blick auf den letzten Streifen «Theresa Wolff», fällt auf, dass es deutlich weniger gut lief als noch 2021. Am 09. Oktober schickte das ZDF im letzten Jahr den ersten Krimi der Reihe ins Rennen und mit 7,03 Millionen Zuschauern wollten nicht nur signifikant mehr Zuschauer das Programm verfolgen, auch der Marktanteil war mit 27,0 Prozent deutlich besser. Jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren zum damaligen Zeitpunkt 0,62 Millionen messbar, sprich es wurde ein respektabel guter Marktanteil von 11,1 Prozent erreicht. Auch dazu reichte es gestern nicht.Das Zweite konnte lediglich 0,35 Millionen jüngere Zuschauer definieren, wodurch sich der Marktanteil auf 6,8 Prozent einstellte. Wenn auch die jüngeren Zuschauer bei den öffentlich-rechtlichen Anbietern eine klar untergeordnete Rolle spielen, der Rückgang des Interesses ist deutlich spürbar. Wiederum ist klar, dass dies alleinig ein interner Vergleich ist und mit Blick auf den gestrigen Tag das Abendprogramm dominierte. Das Erste konnte in den ersten 90 Minuten des Abends nicht ansatzweise mithalten. Dort holte ab 20:15 Uhrlediglich 3,0 Millionen Zuschauer und lag damit bei einem Marktanteil von 12,7 Prozent.Dafür kann sich das Erste über einen Vorteil bei den jüngeren Zuschauern freuen, hier holte Hirschhausen mit seiner Show 0,4 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter, der Marktanteil zeigte hier immerhin 7,6 Prozent an. Doch das Quiz im Ersten lief noch deutlich länger, wenn auch das ZDF sich weiter besser präsentierte. «Die Chefin» holte beim Zweiten ab 21:45 Uhr noch 4,3 Millionen Zuschauer und 0,32 Millionen jüngere Zuschauer, während die Marktanteil auf 18,1 und 5,8 Prozent fielen. Mit demab 22:45 Uhr fiel dann jedoch die Reichweite des ZDF unter die von «Hirschhausens Quiz des Menschen». Die Nachrichten wollten nämlich noch 2,96 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil lag bei 14,0 Prozent. Nun zogen die jüngeren Zuschauer auch mit 0,35 Millionen Fernsehenden gleich, der Marktanteil stieg zu später Stunde also nochmal auf 6,9 Prozent.