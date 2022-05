ZDF schickt «Doktor Ballouz» in dritte Staffel

TV-News

Obwohl die zweite Staffel im Vergleich zur ersten deutlich an Reichweite verlor, hat das ZDF für den Sommer die Dreharbeiten neuer Folgen angekündigt.

Das Ende der zweiten-Staffel im ZDF ist noch keine 24 Stunden alt, da hatte der Mainzer Sender schon die frohe Botschaft verkündet. Via Twitter bestätigte das ZDF, dass die Arztserie mit Merab Ninidze in der titelgebenden Hauptrolle mit einer dritten Staffel fortgesetzt werde. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen sollen in diesem Sommer beginnen. Wie viele Episoden die dritte Staffel umfassen wird, gab man nicht bekannt. Die ersten beiden Seasons umfassten jeweils sechs Folgen.Die schnelle Verlängerung kommt ein wenig überraschend, denn die Einschaltquoten der zweiten Staffel waren alles andere als überragend. Im Vergleich zum Vorjahr verlor man im Schnitt über eine Million Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil sank entsprechend von 14,5 auf 12,7 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-jährigen Sehern war die Reihe aus der Uckermark nicht mehr so gefragt wie noch 2021. Die Reichweite halbierte sich nahezu von 0,41 auf 0,22 Millionen, die Sehbeteiligung belief sich nur noch auf magere 3,4 Prozent.«Doktor Ballouz» ist eine Produktion der Berliner Firma X Filme Creative Pool. Als Produzent ist Uwe Urbas an Bord. Neben Ninidze sind in weiteren Rollen Julia Richter, Daniel Fritz, Nadja Bobyleva, Vincent Krüger und Clelia Sarto zu sehen.