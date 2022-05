Europa League: Frankfurt schlägt Barcelona

Quotennews

Über zwei Millionen 14- bis 49-Jährige verfolgten die Partie. Zweieinhalb Millionen Zuschauer sahen die Highlights vom RB Leipzig-Spiel. Am Vormittag blieb weiterhin das einstündige Magazin «Chefkoch TV» auf der Strecke.

Im DFB-Pokal schied Frankfurt gegen Mannheim aus, in der Bundesliga liegt man nur im Mittelfeld. Doch am Donnerstagabend präsentierte man sich von seiner erfolgreichen Seite: Das Rückspiel des UEFA Europa League-Halbfinals gegen West Ham United stand an. Die Hessen siegten im Rückspiel mit 1:3 und treffen nun auf die Glasgow Rangers. Das Finale findet übrigens am Mittwoch, den 18. Mai, in Sevilla statt. RTL wird auch dieses Spiel live übertragen.Die ersten 45 Minuten, die im Deutschen Bank Park ausgetragen wurden, wollten sich 5,85 Millionen Fernsehzuschauer nicht entgehen lassen. Die Partie, bei der Cheftrainer Oliver Glasner am Spielfeldrand stand, erreichte einen Marktanteil von satten 20,9 Prozent. Beim jungen Publikum kam die Begegnung der Hessen gegen die Londoner auf 1,92 Millionen, der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 26,2 Prozent. Die zweite Hälfte, die weiterhin von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentiert wurde, ließen sich 6,63 Millionen Zuschauer nicht entgehen - damit wurde der «Barcelona-Krimi» klar geschlagen. Nach 22.00 Uhr stieg der Marktanteil auf 28,9 Prozent. RTL unterhielt sogar 2,16 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei starken 33,8 Prozent.Im Anschluss war Laura Papendick zur Stelle, die die Highlights zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers (1:3, 2:3) anmoderierte. 2,56 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 23,1 Prozent. Während man am Abend punktete, kamum 11.00 Uhr weiterhin nicht an. Alexander Herrmann und seine Kandidaten Dorina, Elisabeth, Torsten und Andreas wollten nur 0,23 Millionen Zuschauer sehen. Mit nur 0,08 Millionen jungen Leuten wurden 7,7 Prozent Marktanteil erbracht.