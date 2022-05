CBS setzt «The Equalizer» fort

US-Fernsehen

Das Reboot bekommt nun offiziell eine dritte und vierte Staffel.

Das US-Network CBS hat bekannt gegeben, dass die Sonntagabend-Serieweitergehen wird. Neben Queen Latifah spielen in der Serie Lorraine Toussaint, Tory Kittles, Adam Goldberg, Liza Lapira und Laya DeLeon Hayes. Chris Noth spielte zuvor die Hauptrolle in der Serie, aber seine Figur wurde in dieser Staffel abgesetzt, nachdem Noth von mehreren Frauen der sexuellen Nötigung beschuldigt worden war."«The Equalizer» ist nach wie vor eine starke Serie am Sonntagabend und wir sind begeistert, dass sie für zwei weitere Staffeln verlängert wurde", sagte Thom Sherman, Senior Executive Vice President of Programming bei CBS Entertainment. "Der Erfolg von «The Equalizer» ist auf die Summe seiner Teile zurückzuführen – eine herausragende Besetzung, angeführt von der großartigen Queen Latifah, sowie das außergewöhnliche Kreativteam, das seine Geschichten mit einer fesselnden Mischung aus alltäglicher Gerechtigkeit, Familiendynamik und realen Problemen, die die Zuschauer ansprechen, weiterentwickelt hat."Andrew Marlowe und Terri Edda Miller haben «The Equalizer» für CBS mitentwickelt, da die Serie ein Remake der gleichnamigen Serie aus den 1980er Jahren ist. Beide fungieren als ausführende Produzenten zusammen mit Queen Latifah, John Davis, John Fox, Debra Martin Chase, Shakim Competer, Joseph C. Wilson und Richard Lindheim. Lindheim war der Co-Schöpfer der Originalserie. Wilson und Adam Glass werden in der 3. Staffel als Co-Showrunner fungieren. Produzent ist Universal Television.