NBC bestellt «Quantum Leap»-Fortsetzung

US-Fernsehen

Die Serie, die zwischen 1989 bis 1993 beim US-Network NBC ausgestrahlt wurde, wird mit neuen Folgen weitergeführt.

Bei NBC hat man grünes Licht gegeben,zu ordern. Das Projekt ist eine Fortsetzung der gleichnamigen NBC-Serie, die zwischen 1989 und 1993 lief, in der Dr. Ben Seong im Mittelpunkt stand. Die Figur wird nun von Raymond Lee verkörpert und gilt als Star-Physiker.30 Jahre nachdem Dr. Sam Beckett (Scott Bakula in der Originalserie) in den Quantensprung-Beschleuniger stieg und verschwand, wurde ein neues Team zusammengestellt, um das Projekt wieder aufzunehmen, in der Hoffnung, die Geheimnisse hinter der Maschine und dem Mann, der sie erschaffen hat, zu verstehen. Neben Lee gehören Ernie Hudson, Caitlin Bassett, Nanrisa Lee und Mason Alexander Park zur Besetzung.Hudson spielt Herbert "Magic" Williams, eine Figur, die von Christopher Kirby in der Episode der dritten Staffel der Originalserie mit dem Titel „The Leap Home Part 2" gespielt wurde. Magic ist ein Vietnam-Veteran und der Leiter des Quantum Leap-Projekts. Er setzt sein politisches und militärisches Wissen ein, um das Pentagon in Schach zu halten, während sein Team daran arbeitet, Ben zu retten. Caitlin Bassett verkörpert Addison, eine Projektleiterin im Quantum-Leap-Hauptquartier, die mit modernster Technologie mit einer Person kommuniziert, die in die Vergangenheit reist, ähnlich wie in der Originalserie Admiral Al Calavicci (Dean Stockwell) mit Sam über ein Hologramm kommuniziert.