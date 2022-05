Nitro holt «Leverage»-Neuauflage ins Free-TV

TV-News

Von «Leverage 2.0» wurde bereits eine zweite Staffel bestellt.

Nitro hat die Free-TV-Premiere der IMDb—TV-Serieangekündigt. Die Reihe, die im Original «Leverage: Redemption» heißt, ist unter anderem mit Christian Kane und Noah Wyle besetzt. Bislang war die «Leverage»-Neuauflage nur bei RTL+ abrufbar, ab dem 2. Juni, zeigt der RTL-Männersender drei Folgen am Stück, die ab 23:15 Uhr direkt wiederholt werden.Eine Fortsetzung der 16-teiligen ersten Runde wurde übrigens bereits im Dezember 2021 bestellt ( Quotenmeter berichtete ). In «Leverage: Redemption» nehmen sich die Reichen und Mächtigen, was sie wollen, und das Leverage-Team hat sich wieder zusammengetan, um sie zur Strecke zu bringen. Sophie Devereaux (Die Trickbetrügerin, gespielt von Gina Bellman), Parker (Der Dieb, gespielt von Beth Riesgraf), Eliot Spencer (Der Schläger, gespielt von Christian Kane) und Alec Hardison (Der Hacker, gespielt von Aldis Hodge) haben in den letzten acht Jahren beobachtet, wie sich die Welt verändert hat.Außerdem strahlt Nitro die australische Doku-Reiheaus. Ab Sonntag, 29. Mai, nehmen Bisi Ezerioha, Tory Belleci und Faye Hadley ab 16:40 Uhr Mythen aus Hollywood-Filmen auseinander. In der ersten Folge beschäftigt sich das Trio damit, ob man mit etwas Draht und dem Deckel einer Coladose die Schubkraft eines Motors mit Turboantrieb erhöhen könne. Die Sendung läuft zum Auftakt im Nachgang an die Übertragung des 24-Stunden-Rennens vom Nürburgring.