Neue Staffel für «Leverage: Redemption»

US-Fernsehen

Die Amazon-Tochter IMDb TV will eine zweite Staffel.

Die junge Fernsehseriewurde bei IMDb TV für eine zweite Staffel verlängert. "Die Rückkehr dieser Charaktere ist ein wahrgewordener Traum, und die Zusammenarbeit mit so unglaublichen Menschen wie dem Team von IMDb TV war ein absolutes Vergnügen", so Dean Devlin von Electric Entertainment, Co-Showrunner und ausführender Produzent der Serie. "Wir freuen uns so sehr, dass wir das alles noch einmal machen können."In der Nachfolgeserie der Originalserie nehmen sich die Reichen und Mächtigen, was sie wollen, und das Leverage-Team hat sich wieder zusammengetan, um sie zur Strecke zu bringen. Sophie Devereaux (Die Trickbetrügerin), Parker (Der Dieb), Eliot Spencer (Der Schläger) und Alec Hardison (Der Hacker) haben in den letzten acht Jahren beobachtet, wie sich die Welt verändert hat."«Leverage: Redemption» hat die Zuschauer von IMDb TV mit der perfekten Mischung aus Vertrautheit und Frische begeistert", so Lauren Anderson und Ryan Pirozzi, Co-Heads of Content and Programming bei IMDb TV. "Vielen Dank an die engagierten Fans, die diese Serie leidenschaftlich unterstützt haben. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Electric Entertainment fortzusetzen und den Zuschauern eine weitere Staffel mit der bei den Fans beliebten Crew und ihren temperamentvollen Raubzügen zu bieten."