No «Surprise»! Bruce Darnell-Show wird zum Desaster

Quotennews

Schon vor acht Tagen startete die Überraschungsshow mit schlechten Werten. Glück für ProSieben: Es konnte gar nicht so viel schlimmer werden.

Bei ProSieben wird derzeit allerhand Neues probiert. Unter anderem versucht sich der Fernsehsender an einer Überraschungsshow. Doch die Fernsehstation, die vorwiegend die 14- bis 39-Jährigen anspricht, stellt einen 64-Jährigen vor die Kamera. Dieser bestätigt die Vorahnung: Shows mit Bruce Darnell sind nicht gefragt. Bereits der Ausflug ins Erste vor 13 Jahren endete mit katastrophalen Quoten.Vor acht Tagen erreichtezum Auftakt 0,98 Millionen Zuschauer, wovon 60 Prozent der Zuschauer über 50 Jahre alt waren. 0,41 Millionen Umworbene waren dabei, der Marktanteil lag bei schlechten sechs Prozent. Am Donnerstag lief es nicht wirklich besser: Lediglich 0,63 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten die Sendung, in der Moderatorin und «Germany’s Next Topmodel»-Teilnehmerin Viviane Geppert weiterhin als Beiwerk diente. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei schlechte 2,3 Prozent, bei den jungen Zuschauern fuhr man unterirdische 4,5 Prozent ein. Es wurden nur 0,29 Millionen junge Zuschauer ermittelt.Nachdem in der Vorwoche die Tochter von CSU-Chef Markus Söder im Mittelpunkt stand, machtemit einem weiteren Thema weiter, das wohl kaum ein Zuschauer kennt. Die von Rebecca Mir präsentierte Sendung drehte sich um die Kunstmesse „Art Basel“ in Miami. 0,33 Millionen Zuschauer wollten dies sehen und sorgten für 1,9 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten fuhr man 0,13 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei schlechten 3,1 Prozent.