Bund-Länder-Treffen mit neuer Regierung: Das Erste zeigt «ARD extra»

In der 15-minütigen Sendung steht unter anderem der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach zum Interview bereit.

Erneut beraten am heutigen Donnerstag die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in einer virtuellen Konferenz über die Corona-Maßnahmen in der aktuellen vierten Welle der Pandemie. Neu ist heute allerdings, dass Angela Merkel nicht mehr an den Beratungen teilnimmt, sondern Neu-Kanzler Olaf Scholz. Über die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens informiert am Abend Das Erste in einem neuerlichenDie 15-minütige Sondersendung um 20:15 Uhr wird vom Saarländischen Rundfunk produziert, weshalb SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams durch das Nachrichten-Programm führt. Neben gesundheitlichen Corona-Themen wie die Situation von Transplantations-Patienten, deren OPs verschoben werden müssen, wird die Sendung auf die zunehmende Radikalisierung der Impfgegner eingehen, was ebenfalls bei der MPK besprochen wird.Im Interview geben der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Prof. Thorsten Lehr, Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes, zudem eine Prognose, was die Bürger für Weihnachten und den Jahreswechsel zu erwarten haben, wenn die Delta- und Omikron-Varianten weiter um sich greifen.