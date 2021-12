CBS startet «Survivor»-ähnliche Reality

US-Fernsehen

Im Vordergrund stehen Prominente, die in Panama gegeneinander antreten.

Die deutschen Fernsehsender schicken ihre Prominente gerne in asiatische Länder wie Thailand, in den Vereinigten Staaten von Amerika ist das natürlich nicht die erste Wahl. Der Sender CBS startet nun eine neue Reality namens, eine «Suvivor»-ähnliche Realityshow. Diese soll im Frühjahr ausgestrahlt werden und wurde auf Panama produziert.Laut dem Magazin „TMZ“ waren bei der Produktion im September und Oktober Colton Underwood («The Bachelor»), der ehemalige NBA-Star Metta World Peace, der ehemalige NFL-Star Ray Lewis, Jodie Sweetin («Full House»), Eboni K. Williams («Real Housewives of New York») und das Model Paulina Porizkova am Set.Obwohl darüber hinaus nur wenige Details bekannt sind, hört „Variety“, dass zu den Produzenten Renegade 83 gehört, die Firma, die hinter «Naked and Afraid» steht. Zu den früheren Sendungen gehören «Blind Date» und «The Surreal Life» - das Unternehmen kennt sich also mit der Interaktion und dem Zusammenleben von "Promis" auf engem Raum bestens aus.