Discovery-Chef will HBO Max und Discovery+ fusionieren

Vermischtes

Der neue Konzern soll mehr als drei Milliarden US-Dollar an Verwaltungskosten einsparen.

Sollte die Fusion zwischen WarnerMedia und Discovery klappen, könnte Warner Bros. Discovery Mitte nächsten Jahres entstehen. David Zaslav wird auch den neuen Konzern führen und gab den Mitarbeitern und Journalisten im „Variety“-Gespräch einen Einblick davon. Mehr als einmal behauptete Zaslav, dass Warner Bros. Discovery zu den wenigen Konglomeraten gehören wird, die das Gewicht haben, um neben Netflix , Disney und Amazon ein globaler Streaming-Player zu sein. Er argumentierte, dass das Content-Angebot von Warner Bros. Discovery von der Wiege bis zur Bahre sowie die Investitionen in weltweite Nachrichten und Sport in Europa ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal sind, das das Angebot für die ganze Familie attraktiver macht als Disney+ mit seiner familienfreundlichen Atmosphäre."Die kreativen Inhalte, über die dieses Unternehmen verfügt, sind wahrscheinlich das breiteste und umfassendste Unterhaltungsangebot", so Zaslav. "Die wirkliche Chance für dieses Unternehmen liegt in der breiten demografischen Anziehungskraft dessen, was Warner Bros. zu bieten hat, von den jüngsten Kindern im Haus über die Teenager bis hin zu den Eltern und Großeltern – die größte Filmbibliothek der Welt, die größte Fernsehbibliothek, «Friends», «Big Bang», HBO, zusammen mit all unseren lokalen Inhalten. Ich denke, das ist ein größerer Umfang an Inhalten als wahrscheinlich bei jedem anderen Medienunternehmen auf der Welt.""Wir sind jetzt alle viel schlauer, nachdem wir gesehen haben, was passiert, wenn man einen Kinofilm gleichzeitig auf einem Streaming-Dienst abspielt", sagte Zaslav. "Was passiert, wenn man einen Film vermarktet und den Verbrauchern sagt: 'Gehen Sie in den Film, oder sehen Sie ihn sich gleich zu Hause an.' Welche Auswirkungen hat das? Jedes der Studios experimentiert jetzt und versucht herauszufinden, was wir gelernt haben", sagte er.Was die Einzelheiten des Plans von Warner Bros. anbelangt, ab dem nächsten Jahr für die meisten Filme ein exklusives 45-Tage-Kinofenster einzuführen, so wich Zaslav aus und bezeichnete dies als "work in progress". Aber er sagte, dass die Verkürzung des traditionell 90-tägigen exklusiven Kinofensters ein positiver Schritt sei. Er betonte, dass die Entscheidung beim Filmteam von Warner Bros. liegen wird.