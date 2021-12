Kiosk

Der vegane Lebensstil muss nichts mit Verzicht zu tun haben. Darüber klärt die Zeitschrift acht Mal im Jahr auf.

Die Zeitschrift "Vegan für mich" führt seine Leser auf wissenswerte und unterhaltsame Art und Weise in die vegane Thematik und Lebensweise ein. Diese Lebensart bietet nicht nur viele gesundheitliche und positive Aspekte für sich selbst, sondern sie setzt auch besondere Zeichen im Tierschutz, der Umweltökologie und der Nachhaltigkeit.Das Konzept des Magazins beruht auf bewusstem Genießen statt Verzicht. Die Zeitschrift "Vegan für mich" beinhaltet vielfältige Informationen rund um das vegane Leben, interessante Produktinformationen und Rezepte für Zuhause zum Probieren sowie eine Menge Inspiration zum Thema. Die vegane Ernährung bekommt viel Raum im Magazin, unzählige tolle Anregungen laden dazu ein, die vegane Küche selber auszuprobieren. Zahlreiche Tipps, wo man vegane Mode- und Beautyprodukte bekommen kann, werden ebenfalls gegeben. Spannende Interviews und Reportagen, kreative Tipps und Porträts mit den Gründern der veganen Szene bieten aufregende Einblicke in den vielseitigen Lebensstil.In der "Vegan für mich" steht das Genießen auf eine rein pflanzliche Art und Weise im Mittelpunkt. Nützliche Orientierungshilfen für die vegane Lebensweise, welche eine unglaubliche Vielfalt und unzählige Vorzüge aufweist, werden gegeben. Im Jahr erscheinen 8 Ausgaben, wobei 4 der insgesamt 8 Ausgaben als Rezepte-Spezial-Sonderhefte erscheinen. Diese bieten noch mehr kreative Inspirationen für das vegane Kochen. Die Zeitschrift "Vegan für mich" kann als Abo oder als Geschenkabo erworben und kann frei Haus zugestellt werden. Weiters gibt es zahlreiche Verbrauchertipps und Servicethemen, welche die positiven Vorzüge der veganen Lebensweise aufzeigen. Beispielsweise werden auch Themen behandelt wie, welche veganen Lebensmittel es im Supermarkt zu finden gibt oder welche Ausstattung in eine vegane Küche gehört.Die Zeitschrift "Vegan für mich" erscheint seit dem Frühjahr 2015 und richtet sich an alle Altersgruppen von Menschen, die in die rein pflanzliche Lebenswelt hineinschnuppern möchten. Die genussvolle Seite des veganen Lebens wird auf sympathische Weise aufgezeigt. Das Magazin versteht sich als ein guter Begleiter und sympathischer Ratgeber für alle, welche die positiven Seiten der veganen Lebensweise auf informative und unterhaltsame Weise kennenlernen möchten.