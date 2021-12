Promi-Special von «Ninja Warrior Germany» nur knapp vor Free-TV-Premiere

Quotennews

ProSieben überholte mit «Spider-Man: Far from Home» in der Zielgruppe sogar die Sportshow bei RTL.



Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons waren 20 Promis bereit, sich in den etwas vereinfachten Hindernisparcours zu wagen. In der Promi-Ausgabe vongab es in Runde eins für jedes überwundene Hindernis 1000 Euro und in Runde zwei schließlich 1500 Euro. Am Mount Midoriyama ließen sich pro Markierung weitere 1000 Euro erspielen. Der Herausforderung stellten sich unter anderem Cathy Hummels, Jasmin Wagner, Sven Hannawald, Martin Schmitt, Kevin Großkreutz, Mickie Krause und Thorsten Legat.Am gestrigen Abend fanden somit 1,64 Millionen Fernsehende zu RTL und verbuchten einen akzeptablen Marktanteil von 6,3 Prozent. Somit lag man ein kleines Stück hinter der regulären Staffel, welche momentan freitags ausgestrahlt wird und für die diese Woche 1,91 Millionen Zuschauer einschalteten. Die Zielgruppe bestand zudem aus 0,78 Millionen Neugierigen, was eine solide Quote von 11,2 Prozent zur Folge hatte.Parallel dazu übertrug ProSieben die Free-TV-Premiere des Actionfilms «Spider-Man: Far from Home» ► . Mit 1,58 Millionen Zusehenden musste sich der Sender nur knapp hinter der Konkurrenz einordnen. Hier wurde eine hohe Sehbeteiligung von 5,1 Prozent ermittelt. Die 0,82 Millionen jüngeren Filmfans zogen sogar an RTL vorbei und landeten bei einem guten Marktanteil von 9,9 Prozent. Im Anschluss folgte der Science-Fiction-Film, welcher mit einem Publikum von 0,68 Millionen Menschen auf starke 5,7 Prozent erhöhte. Der Marktanteil bei den 0,29 Millionen Umworbenen sank hingegen auf solide 9,1 Prozent.