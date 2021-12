«Angela Black» kommt zu RTL+

TV-News

Bei ITV schon ein Erfolg - bald bei RTL+! «Angela Black» ist eine Thriller-Serie, die gerade in Großbritannien prämiert wurde - schon bald gibt es sie aber auch bei RTL+.

Ab dem 03. Januar soll es auch schon losgehen mit den sechs Folgenbei RTL+. Der Streamingdienst hatte angekündigt, quasi zum Jahresbeginn mit der britischen Serie starten zu wollen, in der Joanna Froggat die Hauptrolle spielt und auch Co-Executive Produzentin ist. Froggat, also Angela, zeichnet ihre Rolle damit aus, dass ihr Leben idyllisch erscheint. Sie arbeitet mit ihren Söhnen ehrenamtlich in einem Tierheim, ihr Ehemann Olivier ist charmant und erfolgreich und mit einer Wohnung in einem exklusiven Viertel Londons erscheint ihr Leben perfekt. Doch vieles aus ihrem Leben ist nur Fassade.Olivier erscheint charmant, ist jedoch ein notorischer Kontrollfreak, der sogar zu Gewalt neigt. Wenn auch Angela schon des Öfteren mit Trennung drohte, sie kommt nicht los von ihrem Mann. Als eines Tages Privatdetektiv Ed in Angelas Leben tritt, nimmt die Handlung des Psycho-Thrillers Fahrt auf. Es bringt nämlich undenkbare Informationen über Olivier mit. Leichte Kost wird «Angela Black» also nicht, denn es geht tief in die Sphären von häuslicher Gewalt hinein. Hierfür haben die Macher sogar reale Fälle nachrecherchiert, um die Dynamik derartiger Situationen möglichst authentisch dazustellen.Deutlich freundlicher geht es da im Vorweihnachts-Angebot zu. Bereits seit Freitag können sich RTL+-Nutzer über die-Filme beim Streamingdiest freuen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht hier Romy Schneider, denn ebenfalls ab Freitag steht mitein weiterer Streifen mit Schneider im Angebot des RTL-Dienstes. Zudem startet am heutigen Sonntag die Serien-Neuauflagebei RTL+.