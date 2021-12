TV-News

«Echt jetzt?!» und «Die Retourenprofis» ab jetzt fünfmal wöchentlich

Veit-Luca Roth von 10. Dezember 2021, 17:23 Uhr

Am Freitag verschwinden dafür «Die Versicherungsdetektive» aus dem Programm. Auch am Vormittag passt RTL den Ablauf an.

Seit Mitte November bestücken «Echt jetzt?! – mit Ilka Bessin» und «Die Retourenprofis» nun schon den Nachmittag bei «Die Versicherungsdetektive» ins Rennen geschickt wurden. Zuletzt setzte es aber auf für diese Sendung keine guten Marktanteile.



Nun entschied sich RTL offenbar für das geringere Übel und verbannte «Die Versicherungsdetektive» aus dem Programm. Stattdessen bestücken das Verbrauchermagazin und das Docutainment-Format ab Montag, 13. Dezember, fünfmal pro Woche das Programm ab 15:00 Uhr.



Dies wirkt sich auch auf den Vormittag aus, denn dort wurden montags um 11:00 Uhr ebenfalls «Die Versicherungsdetektive» gezeigt. Diesen Sendeplatz nehmen von nun an ebenfalls «Die Retourenprofis» ein. Um 10:00 Uhr schickt «Der Blaulicht-Report» auf Sendung. «Die Superhändler – 4 Räume. 1 Deal» verzeichneten in diesem Time-Slot in den letzten Wochen konstant weniger als sieben Prozent in der werberelevanten Zielgruppe und werden dementsprechend gestrichen.

Seit Mitte November bestückenundnun schon den Nachmittag bei RTL . Daran wird sich trotz teils miserabler Quoten vorerst auch nichts ändern, im Gegenteil. Der Kölner Sender wird die Dosis sogar noch erhöhen, denn ab dem 17. Dezember werden die beiden Formate auch am Freitag zu sehen sein, wo bislangins Rennen geschickt wurden. Zuletzt setzte es aber auf für diese Sendung keine guten Marktanteile.Nun entschied sich RTL offenbar für das geringere Übel und verbannte «Die Versicherungsdetektive» aus dem Programm. Stattdessen bestücken das Verbrauchermagazin und das Docutainment-Format ab Montag, 13. Dezember, fünfmal pro Woche das Programm ab 15:00 Uhr.Dies wirkt sich auch auf den Vormittag aus, denn dort wurden montags um 11:00 Uhr ebenfalls «Die Versicherungsdetektive» gezeigt. Diesen Sendeplatz nehmen von nun an ebenfalls «Die Retourenprofis» ein. Um 10:00 Uhr schickt RTL derweilauf Sendung.verzeichneten in diesem Time-Slot in den letzten Wochen konstant weniger als sieben Prozent in der werberelevanten Zielgruppe und werden dementsprechend gestrichen.

vorheriger Artikel