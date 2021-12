«Duell um die Welt» lässt etwas nach

Quotennews

Das gestrige «Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas» wird in Erinnerung bleiben. Nicht jedoch wegen überragender Quoten.

An sich hätte der gestrige Abend ein gewohntes TV-Fest für ProSieben werden sollen. Und um eines vorweg zu nehmen, schlecht lief es keinesfalls. Mit 1,31 Millionen Zuschauern bot der Sender aus Unterföhring die zweitbeste Primetime-Leistung eines Privat-Senders und lies damit sogar die RTL-Konkurrenz, welche schließlich das-Finale war, hinter sich. Besser lief es für Sat.1 , die mit «Die schöne und das Biest» ► 1,69 Millionen Zuschauer holten. Doch mit einem Marktanteil von 5,9 Prozent wird ProSieben zufrieden sein müssen. Sehenswerter zeigten sich die Zahlen aus der Zielgruppen.Hier holten Joko & Klaas mit 0,96 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren einen der Bestwerte des gestrigen Tages. Lediglich die «Tagesschau» um 20 Uhr holte mit 1,38 Millionen Fernsehenden einen besseren Wert. Mit den 0,96 Millionen holte ProSieben mit der über Drei-Stunden-Show einen starken Marktanteil von 17,0 Prozent. Somit sind auch die Ergebnisse aus der klassischen Zielgruppe keinesfalls schlecht. Jedoch eben etwas schlechter als die von letzter Woche.Am 04. Dezember und damit der ersten Ausgabe aus Staffel neun der Show holte der Sender insgesamt mehr Zuschauer, nämlich 1,45 Millionen, einen besseren Marktanteil von 6,7 Prozent und auch in der Zielgruppe knackte Unterföhring die 1-Million-Marke mit 1,06 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 19,4 Prozent. In allen Belangen lief es am 04. Dezember also besser. Beunruhigend werden die etwas weniger guten Quoten sicherlich noch nicht aufgenommen werden, es ist jedoch ein leichter Negativ-Trend.