Streamingdienste investieren Millionen in Frankreich

International

Die vier großen amerikanischen Streamingdienste haben eine Vereinbarung mit der Rundfunkbehörde getroffen.

Dass französische Inhalte gut laufen können, bewies Netflix mit «Lupin». Das Unternehmen aus Los Gatos hat zusammen mit Amazon, Disney+ und AppleTV+ eine Absichtserklärung mit der französischen Rundfunkbehörde (CSA) unterzeichnet, wonach sie beginnen werden, 20 Prozent ihrer jährlichen Einnahmen aus Frankreich in französische Inhalte investieren werden. Die CSA schätzt die Investitionen auf 250 bis 300 Millionen Euro pro Jahr."Dieser Schritt stellt einen Meilenstein für das französische und europäische Kulturmodell dar", so die CSA. "Bisher waren nur die lokalen Akteure verpflichtet, sich an der Finanzierung von Inhalten zu beteiligen. Angesichts des tiefgreifenden Wandels der audiovisuellen Landschaft und der (wachsenden Zahl von Abonnements bei nicht-linearen Diensten) wird mit diesen Vereinbarungen die Beteiligung dieser großen internationalen Unternehmen an (unserer) Film- und Fernsehindustrie festgeschrieben."Canal Plus, der Pay-TV-Konzern von Vivendi, hat letzte Woche eine Vereinbarung mit den französischen Filmgilden unterzeichnet, wonach er zwischen 2022 und 2024 600 Millionen Euro in französische und europäische Filme investieren wird.