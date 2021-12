Freeform ordert erste Animationsserie

US-Fernsehen

«Praise Petey» stammt von einer «Saturday Night Live»-Autorin.

Der Unterhaltungssender Freeform wird erstmals eine Animationsserie in Auftrag geben. Die Serieist das Aushängeschild, außerdem ist man an zwei weiteren neuen Serien beteiligt. «Praise Petey» stammt von «Saturday Night Live»-Autorin Anna Drezen und ist mit «Schitt's Creek»-Star Annie Murphy in der Hauptrolle besetzt.Die Serie handelt von Petey (Murphy), einem It-Girl aus New York City, das alles hat, bis ihr Leben zusammenbricht. Durch ein mysteriöses Geschenk ihres Vaters erhält sie eine neue Chance: Sie wird sich an der Modernisierung seines Kleinstadtkults beteiligen. Die Serie wird Anfang 2022 in Produktion gehen."Ich kann nicht glauben, dass ich diese Serie mit so vielen lustigen und intelligenten Leuten machen darf", sagte Drezen. "Mit Monica, Bandera, Freeform, ShadowMachine, 20th Television Animation und dieser unglaublichen Besetzung zusammenzuarbeiten, war ein Riesenspaß und ein Traum – ein Wahnsinn. Es ist überragend."