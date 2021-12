«Allah Jahre wieder»: Serdar Somuncu lädt zum Weihnachtsspecial

Vermischtes

Der Kabarettist und Podcaster Serdar Somuncu feiert auch in diesem Jahr mit seiner Latenight Streaming Show «Allah Jahre wieder» das Weihnachtsfest.

Der Kabarettist, Moderator und Podcaster Serdar Somuncu wird auch in diesem Jahr an Weihnachten wieder seinezelebrieren. Am 23. Dezember um 20:00 Uhr geht er live auf Sendung und begrüßt dabei prominente und themenrelevante Gäste, denen er auch unbequeme Fragen stellen möchte. Auch die Zuschauer haben wieder die Chance interaktiv in das Geschehen mit einzugreifen und so den Ablauf der Show beeinflussen.Damit nicht genug: Für das kommende Jahr ist bereits eine Fortsetzung angekündigt. Jeweils vierteljährlich gibt es dann einen Mix aus Talk und Performance mit Gästen aus Politik und Kultur. Mit dabei sind diesmal unter anderem der Battlerapper SSYNIC, die Influencerin Amira Pocher und viele andere. Dazu sind weitere Interaktionen mit den Zuschauern und einige Überraschungen geplant.Somuncu bezeichnet die Show als einen Aufbruch in ein neues Showzeitalter nach Corona. „Es wird für uns Bühnenkünstler immer wichtiger werden, nach Überlebensmöglichkeiten jenseits der herkömmlichen Wege zu suchen. Wir versuchen mit der «XStream Latenight» einen innovativen und ungewöhnlichen Weg zu gehen, der richtungsweisend für die Zukunft sein könnte. Internetaktives Internet auf TV-Niveau, ohne Einschränkung und mit vielen neuen Möglichkeiten“, so Somuncu.Tickets für das Weihnachts-Special sind ab sofort unter diesem Link erhältlich.