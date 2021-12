«Cowboy Bebop» ist abgesetzt

US-Fernsehen

Nach nur wenigen Wochen hat Netflix die Serie abgeschrieben.

Der Streamingdienst Netflix hat die Serienach nur einer Staffel abgesetzt. Die Performance der Serie muss sehr schlecht gewesen sein, denn die traurige Nachricht kam nicht einmal einen Monat nach der Premiere. Die Serie um die drei Kopfgeldjäger feierte am 19. November ihr Debüt.Sie sind: Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) und Faye Valentine (Daniella Pineda). In der Serie spielten auch Elena Satine als Julia und Alex Hassell als Vicious mit. Die zehn Episoden umfassende Serie stieß bei ihrem Debüt auf wenig Gegenliebe, und sowohl Kritiker als auch Publikum waren weitgehend geteilter Meinung über sie.«Cowboy Bebop» wurde von André Nemec, Jeff Pinkner, Josh Appelbaum und Scott Rosenberg von Midnight Radio, Marty Adelstein und Becky Clements von Tomorrow Studios, Makoto Asanuma, Shin Sasaki und Masayuki Ozaki von Sunrise Inc. sowie Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg und Christopher Yost produziert. Nemec fungierte als Showrunner. Der ursprüngliche Regisseur der Anime-Serie, Shinichirō Watanabe, war als Berater an der Serie beteiligt, und die ursprüngliche Komponistin Yoko Kanno kehrte für die Live-Action-Adaption zurück.