ARD startet Themenwelt Lernen in der Mediathek

Vermischtes

Die neue Themenwelt wird ab Freitag zur Verfügung stehen. Bereits heute startet der WDR das Angebot «Programmieren mit dem Elefanten», um Vier- bis Siebenjährigen die Grundprinzipien des Programmierens näher zu bringen.

Die ARD-Rundfunkanstalten Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Südwestrundfunk und Westdeutscher Rundfunk starten ab Freitag, 10. Dezember, die Themenwelt „Lernen“, ein gemeinsames Lernangebot, das nach Fächern gebündelt ist. Die Inhalte, Filme und begleitende Lernspiele sowie Simulationen, seien auf die Anforderungen der aktuellen Lehrpläne zugeschnitten, teil die ARD mit. In einem fortlaufenden Prozess wird das Angebot an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst und ausgebaut.Das Angebot richtet sich sowohl an Schüler für eigenständiges Lernen sowie an Lehrer, die Dokumentationen und Erklärclips für alle Altersstufen als ergänzendes Schulmaterial verwenden können. SWR-Intendant Kai Gniffke erläutert: „Schülerinnen und Schüler finden in der neuen Themenwelt sofort die Informationen, die sie brauchen – und das, wann immer sie wollen. Damit ergänzen und unterstützen wir auch Eltern, Lehrerinnen und Lehrer. Die Themenwelt 'Lernen' zeigt, dass wir die Herausforderungen und Bedürfnisse der Zeit verstanden haben und für alle Menschen da sind."Zusätzlich gibt es viele Inhalte zu Medienkompetenz und Anregungen zur digitalen Bildung, die auf die Anforderungen der Lehrpläne und des Unterrichts zugeschnitten sind. Interaktive Lernspiele und Simulationen ergänzen das Angebot. Darüber hinaus sollen wechselnde Schwerpunkte mit ausgewählten Wissensvideos aus der ARD angeboten werden. Sie sollen bei der Einordnung aktueller Fragen helfen und Hintergrundinformationen, beispielsweise zu Wahlen oder Klimawandel, geben.Passend dazu hat der WDR bereits für heute den Start von „Programmieren mit dem Elefanten“ angekündigt, das sich an Vier- bis Siebenjährige richtet. Ohne jegliche Vorkenntnisse und ohne Lesen und Schreiben zu können, sollen Kindern die Grundprinzipien des Programmierens näher gebracht werden. Das kostenfreie Angebot umfasst ein neues Spiel in der Elefanten-App mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Begleitend dazu gibt es zum Herunterladen auf programmieren.wdrelefant.de Lernspiele für Kinder, die in der Familie, in Kitas und Grundschulen zum Einsatz kommen können.„Unsere Welt wird immer digitaler. Es ist wichtig, dass Kinder lernen, in ihrem Alltag mit digitalen Technologien umzugehen und sie auch kritisch zu hinterfragen“, erklärt WDR-Intendant und ARD-Vorsitzender Tom Buhrow. „Ich sehe es als Teil des öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrags, Kinder dazu zu befähigen. Der WDR möchte Eltern und Pädagog:innen mit ‚Programmieren mit dem Elefanten‘ ein weiteres Werkzeug an die Hand geben, mit dem sie Kinder bei der Entwicklung ihrer Medienkompetenz begleiten können.“ Das neue Angebot „Programmieren mit dem Elefanten“ soll das 2019 gestartete Projekt „Programmieren mit der Maus“ ergänzen und dient als Vorstufe zu diesem. Entwickelt wurde das Elefanten-Angebot im Auftrag der WDR-Redaktion der «Sendung mit dem Elefanten» (Redaktion: Heike Sistig, Producerin: Anke Lorenz) durch Software-Entwicklerin Patricia Ennenbach, Pädagogin Bianca Halbach und Studio Fizbin.„Mit Elefant und Hase können Kinder auf ihre eigene Entdeckungsreise gehen und vor allem gemeinsam Spaß haben! Wir möchten mit dem Angebot vermitteln: Ich bin es, die/der steuert und etwas bewirkt. Das macht Kinder stark – in der analogen und in der digitalen Welt. Und wenn die Kinder Elefant und Hase helfen, ihr Traumhaus zu bauen und dafür Bauklötze in einer bestimmten Reihenfolge aufbauen, dann haben sie schon ‚programmiert‘“, erklärt Heike Sistig das Konzept.