«Star Wars»-Serie «The Acolyte» mit Amandla Stenberg

Die Fernsehserie wurde schon vor einer längeren Zeit angekündigt und soll die weiblichen Charaktere in den Mittelpunkt stellen.

Amandla Stenberg ist im Gespräch, um bei der kommenden Disney+-Seriedie Hauptrolle zu spielen. Das neue Projekt wird von Leslye Headland produziert und gehört zum «Star Wars»-Universum. Details über die Figur, die Stenberg spielen soll, werden noch unter Verschluss gehalten, aber ein Akolyth im «Star Wars»-Universum ist in der Regel ein Sith, der gerade seine Ausbildung unter einem erfahrenen Sith-Lord begonnen hat.Disney und Lucasfilm haben bereits bestätigt, dass «The Acolyte» in den letzten Tagen der Ära der Hohen Republik in der «Star Wars»-Zeitlinie spielt und sich auf das Auftauchen der geheimnisvollen Mächte der dunklen Seite konzentriert. Die Ära der Hohen Republik soll etwa 50 Jahre vor den Ereignissen in «Die dunkle Bedrohung» zu Ende gegangen sein.Stenberg, die sich als nicht-binär identifiziert, feierte 2012 mit der Rolle der Rue in der Verfilmung von «The Hunger Games» ihren Durchbruch. Seitdem hat sie in Filmen wie «The Hate U Give» ► , «Everything, Everything» und der aktuellen Kinoversion von «Dear Evan Hansen» in der Rolle der Alana Beck mitgespielt.