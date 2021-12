«Showtime of my Life»: Diese Stars ziehen gegen den Krebs blank

TV-News

Bei den Frauen sind unter anderem Susan Sideropoulos, Lily Becker und Sonya Kraus dabei, von Mickie Krause, Pascal Hens und Kim Tränka gibt es ebenfalls viel nackte Haut zu sehen.

VOX hat mit den Dreharbeiten zur zweiten Runde der Sendungbegonnen. Die Sendung debütierte im Februar dieses Jahres und machte auf kurz vor dem Weltkrebstag auf eben jene Krankheit aufmerksam und versuchte die Menschen zu überzeugen, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung für Brust-, Prostata- und Hodenkrebs zu gehen. Die zweiteilige Show war in eine Frauen- und eine Männer-Show unterteilt, wobei beide Sendungen eine gute Figur machten, die „Ladies-Night“ aber ein wenig stärker abschnitt. 8,8 Prozent in der Zielgruppe stehen 7,3 Prozent gegenüber. Damals waren unter anderem Mirja Du Mont, Lili Paul-Roncalli, Nadine Angerer, Faisal Kawusi, Jimi Blue Ochsenknecht und Jochen Schropp dabei.Nun hat der Kölner Sender 16 neue Stars benannt, die derzeit vor der Kamera stehen und von den «Let’s Dance]-Juroren Motsi Mabuse und Joachim Llambi in intensiven Trainingseinheiten auf ihre Showeinlage vorbereitet werden, um die Message zu verbreiten: „Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt!“ Mit dabei sind die Schauspielerinnen Sila Sahin-Radlinger, Susan Sideropoulos und Sabine Kaack, Model Lilly Becker, die Moderatorinnen Sonya Kraus und Tanja Bülter, Comedian und Autorin Nicole Jäger sowie Bloggerin und Brustkrebsaktivistin Carolin Kotke. Bei den Männern stehen Sänger Mickie Krause, Journalist Heiko Wasser, Schauspieler Jan Sosniok, Moderator Oli Petszokat, die ehemaligen Profi-Handballer Pascal Hens und Michael Roth, Ex Profi-Fußballer Benjamin Köhler sowie der aktuelle [[Prince Charming» Kim Tränka auf der Show-Bühne.Moderiert wird «Showtime of my Life – Stars gegen Krebs» erneut von Gastgeber und DKMS LIFE–Botschafter Guido Maria Kretschmer. «Showtime of my Life» wird von Seapoint Productions produziert und basiert auf dem britischen Erfolgsformat und Emmy-Gewinner «The Real Full Monty».