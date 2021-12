Jan Köppen wird zur RTL-Allzweckwaffe

TV-News

Zum Neujahr wird er «Die Lustigsten Homevideos der Welt» vorstellen und außerdem macht er eine neue Hundeshow.

Am Samstagabend verkuppelt Jan Köppen beiDate-willige Singles, freitags kommentiert er gemeinsam mit Frank Buschmann die beeindruckendsten Stunts der. Dieses Duo wird bei RTL auch das neue Jahr einläuten und sich auch am Neujahrstag zur besten Sendezeit melden, denn RTL hat nun das Programm des ersten Tages des neuen Jahres vorgestellt. Am 1. Januar 2022 präsentieren Köppen und BuschmannSowohl im Vorlauf als auch im Nachgang bleibt der Kölner Sender beim Genre Clipshow. Um 19:05 Uhr gehtauf Sendung und zeigt die größten Pannen des abgelaufenen Fernsehjahres. Ob eine Schluckauf-Attacke von Katja Burkard oder ein Niesanfall von Wolfram Kons, „Lachpotential ist reichlich vorhanden“, wie RTL verspricht. Die Sendung wird am späten Abend ab 22:55 Uhr zudem wiederholt, ehe «Die lustigsten Homevideos der Welt» erneut gezeigt werden.Doch damit ist der Dienst von Jan Köppen am ersten Wochenende von 2022 noch nicht beendet. Am Sonntag, 2. Januar, präsentiert er die Show. Köppen, selbst Hundebesitzer, geht in dieser Rankingshow der Frage auf den Grund, welche Hunderasse ist hierzulande die beliebteste ist. In Einspielern sollen die Top22 Hunderassen der Deutschen vorgestellt werden. Die fast dreistündige Sendung beginnt um 17:30 Uhr und wird um 18:45 Uhr für 20 Minuten von «RTL Aktuell» unterbrochen.