«Wer wird Millionär?»: Event-Woche zum Jahreswechsel

TV-News

In der ersten Januarwoche meldet sich Günther Jauch gleich viermal zur besten Sendezeit. Dabei haben die Quizkandidaten die Chance auf drei Millionen Euro.

Erstaunlich wenige Folgen der langjährigen Quizshowhat RTL in diesem Herbst ausgestrahlt – aus gutem Grund. Denn kurz nach dem Jahreswechsel verschießt der Kölner Sender das aufgesparte Pulver, zeigt zwischen dem 3. und 6. Januar gleich vier Ausgaben der Endemol-Shine-Germany-Produktion und ruft damit dieaus. Von Montag bis Donnerstag geht Günther Jauch somit zur besten Sendezeit auf Sendung. Ein Hauptgewinn von drei Millionen Euro winkt am Ende der Woche.Der Startschuss fällt am Montag mit einer zweistündigen Folge der Quizshow. In dieser spielt Günther Jauch mit den Kandidaten auf dem Ratestuhl eine reguläre Runde. Zwei weitere Ausgaben in diesem Modus präsentiert Günther Jauch an den beiden Folgetagen, die jeweils bis 23:15 Uhr dauern und um 22:15 Uhr von «RTL Direkt» für jeweils 20 Minuten unterbrochen werden. «Die 3-Millionen-Euro-Woche» mündet schließlich in der Finalfolge am Donnerstag, in der die Teilnehmenden mit ein wenig Glück die einmalige Möglichkeit bekommen, statt einer gleich drei Millionen Euro abzuräumen. Dieses Mal dauert die Sendung mit «RTL Direkt»-Unterbrechung sogar bis Mitternacht.Um sich für die Finalsendung zu qualifizieren, müssen die Kandidaten in den drei Folgen von Montag und Mittwoch mindestens 16.000 Euro erspielen. Mehr wissen die Kandidaten nicht und werden am Donnerstag von Jauch mit den Regeln des großen Finals und einem Angebot, das sie zum dreifachen Millionär machen könnte, überrascht.