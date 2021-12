Chris O'Dowd übernimmt die Hauptrolle in «Big Door Prize»

US-Fernsehen

Das Format kommt von «Schitt’s Creek»-Produzent David West Read.

Es ist bereits die zweite Serienbestellung für Skydance TV für den Streamingdienst AppleTV+. Die Verantwortlichen des Videodienstes haben grünes Licht für die Serieerteilt, in der Chris O’Dowd, den man aus Serien wie «Get Shorty» (Epix) und «State of the Union» kennt, die Hauptrolle spielen wird. Der Produzent David West Read kommt von «Schitt’s Creek», zudem wird er auch Showrunner.Die zehnteilige Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von M.O. Walsh. Sie erzählt die Geschichte einer Kleinstadt, die sich für immer verändert, als eine mysteriöse Maschine im Lebensmittelladen auftaucht, die verspricht, das wahre Lebenspotenzial eines jeden Einwohners zu enthüllen.O'Dowd wird die Hauptrolle des Dusty spielen, eines gutmütigen Lehrers und Familienvaters, dessen zutiefst durchschnittliches Leben einem sicheren und vorhersehbaren Pfad gefolgt ist, bis ihn das Auftauchen der geheimnisvollen Maschine dazu zwingt, sein eigenes Glück in Frage zu stellen.