«Parks and Recreation»-Star Nick Offerman wird Bill

US-Fernsehen

Der Comedy-Star hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Er wird beim HBO-Drama «Last of Us» mitwirken.

«Chernobyl»-Mastermind Craig Mazin wird die neue HBO-Serieschreiben und produzieren. Die Fernsehadaption, die auf einem PlayStation-Spiel basiert, ist eine Koproduktion zwischen Sony Pictures Television, dem Schwesterstudio PlayStation Productions, Word Games und Naughty Dog.Der ehemalige «Parks and Recreation»-Star Nick Offerman wird die Rolle des Bills übernehmen. Zuvor war Con O'Neill für die Gastrolle angekündigt worden, doch laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, musste er aufgrund eines Terminkonflikts aus der Serie aussteigen. Offerman wird als Bill an der Seite von Murray Bartlett als Frank auftreten, zwei Überlebenskünstler, die nach einer Pandemie allein in ihrer isolierten Stadt leben.Zur Besetzung gehören Gabriel Luna als Joels Bruder Tommy, Nico Parker als Joels Tochter Sarah und Merle Dandridge, die ihre Videospielrolle der Marlene, der Anführerin der Widerstandsgruppe Fireflies, die gegen das Militärregime der Regierung kämpft, wieder aufnimmt. Kantemir Balagov wird beim Pilotfilm Regie führen, Jasmila Žbanić und Ali Abbasi sind ebenfalls für die Regie vorgesehen.