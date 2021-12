ARD, ZDF, RTL: Neu-Kanzler Olaf Scholz stellt sich vor

TV-News

Im Ersten muss der SPD-Mann Farbe bekennen, im ZDF auf die Frage «Was nun?» antworten. RTL sendet in der Nacht ein «Nachtjournal Spezial».

Am Mittwoch soll das neue Kabinett der Ampel-Koalitionäre aus SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen vereidigt werden. Dann nimmt Olaf Scholz offiziell seine Arbeit als Kanzler auf. Die offizielle Kanzlerwahl im Bundestag am Morgen übertragen gleich mehrere Sender. Sowohl phoenix als auch der Nachrichtensender Welt werden ab 9:00 Uhr live aus Berlin berichten. Welt plant eine 14-stündige Livestrecke, am Mittag soll Scholz offiziell vereidigt werden. phoenix startet die Übertragung bereits ab 8:30 Uhr. Auch beim öffentlich-rechtlichen Sender wird die Vereidigung des gesamten Kabinetts durch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas übertragen. Auch das Erste hat für 9:55 Uhr eineangekündigt.Am Abend gibt sich Olaf Scholz dann bei großen Sendern persönlich die Ehre. Das ZDF zeigt ab 19:30 Uhr im Anschluss an die «heute»-Nachrichten ein, das von Matthias Fornhoff moderiert wird. Teil der Sendung ist auch die Fragerunde, in der sich der SPD-Mann den Fragen von Peter Frey und Bettina Schausten stellt. Beleuchtet werden sollen die nächsten Schritte in der Corona-Strategie. Außerdem geht man der Frage nach, welche Ziele Olaf Scholz seiner Ampelkoalition stellt und welche Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag er mit seiner neuen Regierung zuerst umsetzen will.Direkt im Anschluss wechselt Scholz zum Ersten, wo er 15 Minuten lang bei Tina Hassel und Oliver Köhrsoll. Inhaltlich dürften sich die beiden Sendungen wenig unterscheiden, Das Erste hat bislang noch keine genaueren Inhalte genannt. Ähnlich wie RTL , das bislang lediglich für die morgige Nacht einangekündigt hat. Die noch nicht näher beschriebene Sendung trägt den Untertitel „Olaf Scholz – So tickt der neue Kanzler“. Die Sendung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird ebenfalls knapp eine Viertelstunde dauern.