«Die Comedy Märchenstunde» startet hervorragend

Fast zwei Millionen Zuschauer erreichte Sat.1 am Montag mit der Impro-Comedy-Version von Aschenputtel.

Am Montagabend holte Sat.1 ein bekanntes Konzept ins TV-Programm zurück, denn der Bällchensender ließ Prominente Märchen-Klassiker neu erzählen. Das Konzept erinnert etwas an den ProSiebens Versuch in den 2000er-Jahren. Statt fiktionalisierter Erzählung gab es bei Sat.1 nun aber Impro-Comedy à la «Schillerstraße». Am gestrigen Montag bekamen die Zuschauer in der„Aschenputtel“ zu sehen. Wie unter anderem Wigald Boning, Oliver Pocher, Mirja Boes, Judith Williams und Eko Fresh im Europa-Park Teatro auf der Bühne standen, wollten sich 1,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen.In der Zielgruppe begeisterte die Unterföhringer TV-Station 0,99 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die von Uwe Ochsenknecht als Theaterdirektor geleitete Produktion markierte Marktanteile von ordentlichen 6,6 Prozent bei allen und starken 13,8 Prozent bei den Umworbenen. Damit war man das beliebteste Programm in der Zielgruppe am Montagabend. Im Anschluss an die über zweistündige Sendung blieb man dem Genre Comedy treu und sendete. Der Live-Auftritt aus dem Jahr 2019 sorgte ab 22:25 Uhr bis 0:25 Uhr noch für 0,94 Millionen Zuschauer, was einen Marktanteil von weiterhin leicht überdurchschnittlichen 6,4 Prozent generierte. In der Zielgruppe waren mit 0,42 Millionen Jüngeren noch sehr gute 11,5 Prozent drin.Mit der starken Primetime konnte der Sat.1-Vorabend dagegen nicht mithalten und krebste auf dem gewohnt schwachen Niveau herum. Zwei Folgenkamen ab 18:00 Uhr nur auf 0,61 und 0,74 Millionen Zuschauer. Die Einschaltquoten beliefen sich auf miese 3,1 und 2,9 Prozent bei allen sowie 4,7 und 4,6 Prozent in der Zielgruppe.