Andrea Sawatzki macht das ZDF froh

Quotennews

Zwar kam «Familie Bundschuh» nicht an die Rekordreichweite des vergangenen Jahres heran, aber auf dem Quotenmarkt performte die Filmreihe gut einen Prozentpunkt stärker.

Pünktlich zur Weihnachtszeit meldet sichim Programm des Zweiten Deutschen Fernsehens zurück. Im Vergangenen Jahr sorgte der Film «Familie Bundschuh im Weihnachtschaos» für sagenhafte 6,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Marktanteile lagen am 21. Dezember 2020 bei 19,0 Prozent beim Gesamtpublikum und hervorragenden 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite bedeutete einen neuen Rekord für die Filmreihe, die fünf Filme zählte.Am gestrigen Montag strahlte das ZDF nun mitden sechsten Streifen aus. Serien-Schöpferin Andrea Sawatzki verkörperte einmal mehr Gundula Bundschuh. Wie sie an der Seite von Axel Milberg, Uwe Ochsenknecht, Levis Kachel, Judy Winter, Eva Löbau, Thekla Carola Wied, Leslie Malton und Stephan Grossmann spielte, wollten 6,15 Millionen Zuschauer sehen. Davon waren 0,72 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt, was tolle 9,7 Prozent dieses Marktes belegte. Insgesamt holte die Episode einen Marktanteil von starken 20,1 Prozent.Am Nachmittag glänzte einmal mehr das Doppel ausund. Die Trödel-Show mit Horst Lichter verbuchte ab 15:05 Uhr eine Reichweite von 2,70 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, die bayerischen Ermittler ließen den Wert auf 3,27 Millionen ansteigen. Bei den jüngeren Sehern waren jeweils 0,13 Millionen dabei. Die Marktanteile auf dem Gesamtmarkt bewegten sich am Nachmittag bei grandiosen 24,3 und 25,3 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährgen darf man in Mainz mit 7,1 und 5,9 Prozent sehr zufrieden sein.